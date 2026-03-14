Engedd el te, ha ő nem engedi el: 5 jel, hogy még mindig képben van az exe

Úgy érzed, hogy valami megmagyarázhatatlan dolog belülről mérgezi a kapcsolatotokat? Gyakran észreveszed, hogy a párod a múltban él, ahelyett, hogy a jelennel, vagy a közös jövőtökkel foglalkozna? Lehet, hogy nincs még túl az exén. Ebben a cikkünkben megmutatjuk neked, hogy milyen jelei lehetnek annak, ha egy pasi még mindig szerelmes az előző barátnőjébe.

Párkapcsolati viták tömkelege és egy szomorú csalódás vár rád, ha nem veszed észre időben, hogy a párod még nincs túl az exén

5 jel, hogy az ex, nem hagyja, hogy te legyél a next

Ha azt tapasztalod a párodon, hogy érzelmileg elérhetetlen és nem képes szívvel-lélekkel beleadni magát a kapcsolatotokban, akkor lehet, hogy nem vele van a baj, csupán érzelmileg még mindig az exbarátnőjétől függ. A Yourtango szakértőjének segítségével járunk utána annak, hogyan ismerhetjük fel a gyanús jeleket. Következzék 5 olyan viselkedésforma, amely arra utal, hogy a férfi még nem lépett túl az exén:

1. Fél az elköteleződéstől

Hónapok óta randizgattok, mégsem juttok egyről a kettőre? Többször is szóba került már a komolyabb kapcsolat gondolata, de nem látod rajta, hogy igazán szeretné? Vannak férfiak, akik ahelyett, hogy dolgoznának magukon vagy önfejlesztést gyakorolnának egy szerelmi csalódás után, inkább új társat keresnek, hogy ne kelljen egyedül lenniük.

„Most ez így jó nekem/Nem akarom elsietni a dolgokat" — ha ezeket a mondatokat hallod, akkor már sejtheted, hogy nem lesz ebből komoly kapcsolat, kivéve, ha visszafogadja őt az exe.

2. Mindig talál rá okot, hogy az exéről beszéljen

Emlékszel? Gimis szabály kezdőknek: mindig arról beszélsz, aki bár kicsit az őrületbe kerget, nem tudod kiverni a fejedből. Ugyanez a helyzet felnőttként is. Ha gyakran szóba kerül a korábbi partnere, akkor sejtheted, hogy ő akkor is szívesen beszél róla, ha te egyáltalán nem vagy kíváncsi rá, hogy mi van vele és milyen volt a közös történetük. Ha nem engedi el ezeket a nosztalgikus emlékeket, akkor ideje, hogy te engedd el őt.

3. Találkozgat az exével (nélküled)

Persze vannak helyzetek, amikor elkerülhetetlen — közös gyerekek vagy munkahely —, de ha ezek a találkozások csupán azért szükségesek, mert jóban maradtak és élvezik egymás társaságát, akkor ideje felvonni a piros zászlót. Ha pedig téged rendszeresen kihagynak ebből a buliból, akkor hidd el, nem te leszel az, aki miatt vége szakad majd ezeknek a találkáknak.