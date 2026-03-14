Engedd el te, ha ő nem engedi el: 5 jel, hogy még mindig képben van az exe

Úgy érzed, hogy valami megmagyarázhatatlan dolog belülről mérgezi a kapcsolatotokat? Gyakran észreveszed, hogy a párod a múltban él, ahelyett, hogy a jelennel, vagy a közös jövőtökkel foglalkozna? Lehet, hogy nincs még túl az exén. Ebben a cikkünkben megmutatjuk neked, hogy milyen jelei lehetnek annak, ha egy pasi még mindig szerelmes az előző barátnőjébe.
5 jel, hogy az ex, nem hagyja, hogy te legyél a next
Ha azt tapasztalod a párodon, hogy érzelmileg elérhetetlen és nem képes szívvel-lélekkel beleadni magát a kapcsolatotokban, akkor lehet, hogy nem vele van a baj, csupán érzelmileg még mindig az exbarátnőjétől függ. A Yourtango szakértőjének segítségével járunk utána annak, hogyan ismerhetjük fel a gyanús jeleket. Következzék 5 olyan viselkedésforma, amely arra utal, hogy a férfi még nem lépett túl az exén:
1. Fél az elköteleződéstől
Hónapok óta randizgattok, mégsem juttok egyről a kettőre? Többször is szóba került már a komolyabb kapcsolat gondolata, de nem látod rajta, hogy igazán szeretné? Vannak férfiak, akik ahelyett, hogy dolgoznának magukon vagy önfejlesztést gyakorolnának egy szerelmi csalódás után, inkább új társat keresnek, hogy ne kelljen egyedül lenniük.
„Most ez így jó nekem/Nem akarom elsietni a dolgokat" — ha ezeket a mondatokat hallod, akkor már sejtheted, hogy nem lesz ebből komoly kapcsolat, kivéve, ha visszafogadja őt az exe.
2. Mindig talál rá okot, hogy az exéről beszéljen
Emlékszel? Gimis szabály kezdőknek: mindig arról beszélsz, aki bár kicsit az őrületbe kerget, nem tudod kiverni a fejedből. Ugyanez a helyzet felnőttként is. Ha gyakran szóba kerül a korábbi partnere, akkor sejtheted, hogy ő akkor is szívesen beszél róla, ha te egyáltalán nem vagy kíváncsi rá, hogy mi van vele és milyen volt a közös történetük. Ha nem engedi el ezeket a nosztalgikus emlékeket, akkor ideje, hogy te engedd el őt.
3. Találkozgat az exével (nélküled)
Persze vannak helyzetek, amikor elkerülhetetlen — közös gyerekek vagy munkahely —, de ha ezek a találkozások csupán azért szükségesek, mert jóban maradtak és élvezik egymás társaságát, akkor ideje felvonni a piros zászlót. Ha pedig téged rendszeresen kihagynak ebből a buliból, akkor hidd el, nem te leszel az, aki miatt vége szakad majd ezeknek a találkáknak.
4. Folyamatosan figyeli az exét a közösségi médiában
Nincs abban semmi meglepő vagy rossz, ha néhanapján kedvel egy fotót az exéről, ha jó maradt a viszony köztük. Az viszont már visszás lehet, ha a pasid rendszeresen követi az exbarátnője posztjait és bejegyzéseit. Ha már nem beszélnek egymással, de közben minden egyes képét és bejegyzését kedvelgeti, akkor gyanús, hogy még mindig nincs túl rajta. Pszichológusok szerint az emberek ilyenkor azért ólálkodnak az exük körül, mert érzelmileg még mindig függenek tőlük és tudni akarják, hogy kivel és mit csinálnak. Ez a viselkedés azonban szorongáshoz és depresszióhoz vezethet.
A Kiberpszichológia, az emberi viselkedés és a közösségi hálózatok című folyóiratban megjelent kutatás szerint, azok az emberek, akik rendszeresen figyelemmel követik az exeiket az interneten, szignifikánsabban többet szoronganak. Emellett a kutatók szerint a személyes fejlődését is hátráltathatja az ólálkodás.
5. Összehasonlítgat téged az expartnerével
Következzék a legrosszabb red flag a világon. Ha ezzel találkozol, akkor tudd, hogy itt az idő a menekülésre. Ha egy vita közben szóvá teszi, hogy ezt vagy azt az exe másképp csinálta, vagy egyenesen azt mondja, hogy jobban szerette úgy a dolgokat, ahogy az előző kapcsolatában megtapasztalta, akkor nemes egyszerűséggel jelezd neki, hogy merre van az ajtó, szaladjon vissza az exéhez. Te pedig végre keress egy rendes férfit, aki megbecsül téged!
A szív titkait kutató további cikkeinket itt tudjátok elolvasni: