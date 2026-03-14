A nők főzték évezredekig a sört – Így váltak a boszorkányüldözések célpontjává

Gondoltad volna, hogy évezredekig a sörfőzés pont olyan természetes női feladat volt, mint a kenyérsütés vagy a gyereknevelés? Az ókori egyiptomiaktól kezdve a vikingeken át egészen a 15. századig ők uralták ezt a szakmát. Az Oxfordi Múzeum cikke szerint az ókori Egyiptomtól egészen a középkori Angliáig az asszonyok keverték a cefrét a konyhában, a felesleget pedig a piacon árulták, hogy egy kis extra pénzt keressenek a családnak. Kiálltak a térre a jellegzetes, magasított kalapjukban, hogy messziről is azonnal ki lehessen szúrni őket a tömegben. A seprű pedig – amit feltűnően kitettek az ajtóba – a frissen elkészült sört jelezte. Aztán jött a 16. század és a sörkészítést a férfi társadalom kisajátította magának, és ehhez a boszorkányüldözést is felhasználták.

A boszorkányüldözés első áldozatai a sörfőzőnők voltak Ókori istennők felügyelték a nők szent sörfőző rituáléit.

Hegyes kalap és seprű jelezte a középkori sörárusokat.

A nyereséges üzletre a középkorban a férfiak is szemet vetettek.

A konkurenciát rosszindulatú pletykákkal akarták tönkretenni.

Létezik egy elmélet, ami szerint a mai boszorkányábrázolás minden egyes darabkája – a hegyes kalaptól a seprűig – valójában a középkori Anglia sörfőző asszonyainak kelléktárából származik. A kódexek képeit nézve a hasonlóság annyira kísérteties, hogy nehéz elhinni, mindez csak a véletlen műve.

A sörfőzés, mint női szakma

A sör története egészen 7000 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Egészen a kőkorszaktól a 15. századig a sörfőzés a nők mindennapi tevékenységei közé tartozott, ahogy a gyereknevelés vagy a kenyér készítése. Ezt bizonyítják a sumér vallásos énekek is, amelyek Ninkasi istennőt dicsőítik a sör megalkotásáért, de az egyiptomi kultúrában is Hathor istennő alakjához kötötték az ital készítését. Az ókori Egyiptomban olyannyira tisztelték ezt a mesterséget, hogy még a fáraók szent áldozati italait is kizárólag sörfőző asszonyok készíthették, a vikingeknél pedig a törvény tiltotta meg a férfiaknak, hogy a sörfőzés eszközeihez nyúljanak. Ez a tápláló, kalóriában, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ital akkoriban gyakorlatilag az életet jelentette. Alkoholtartalma miatt – amely elpusztította a baktériumokat – sokkal biztonságosabb volt a fogyasztása, mint a folyókból vagy kutakból mert, gyakran fertőzött vízé.