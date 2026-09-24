5 fésű, amitől látványosan fényesebb, ragyogóbb lesz a hajad – Nem csak a sampon számít

Rengeteg hajápolási termék ígér tükörsima, ragyogó tincseket. Olajok, hajmaszkok, hővédők, fényfokozó spray-k és szérumok sorakoznak a fürdőszobák polcain, miközben egy egészen hétköznapi eszközről hajlamosak vagyunk megfeledkezni: a fésűről. Pedig egyáltalán nem mindegy, milyen eszközzel bontjuk ki, simítjuk vagy formázzuk a hajunkat.

A fésűn is múlik, hogy mennyire lesz fényes és egészséges a haj.

Forrás: 123rf

A megfelelő eszköz sokat változtathat a haj összképén.

Nem minden fésű ugyanarra a feladatra való.

A hajtípusod alapján könnyebb megtalálni azt a típust, amely valóban passzol hozzád.

5 fésű a ragyogóbb hajért: ezektől lesz fényesebb

A különböző fésűk és hajkefék eltérő módon érintik a hajszálakat, ezért más lehet ideális egy vékony szálú, egy göndör vagy éppen egy vastag, dús hajkoronához. A megfelelő darab ráadásul nemcsak a frizurát varázsolhatja ragyogóbbá, hanem a hajápolási rutinunkat is kíméletesebbé teheti. Mutatunk öt terméket árral, amiben biztosan nem fogsz csalódni.

1. Luxoya Elegance Detangler hajkefe – 6490 Ft; 2. Parsa Beauty ID Anti-Frizz hajkefe hialuronsavval és kollagénnel – 6150 Ft; 3. Ebelin Professional kreatinos ápoló kefe – 3899 Ft; 4. Tangle Teezer Blow Styling Smoothing Tool hajkefe – 5100 Ft; Olivia Garden Expert Care hajkefe nejlon- és vaddisznósörtékkel – 9090 Ft

Forrás: luxoya.com; notino.hu; dm.hu; cosmetino.hu; notino.hu.

A természetes sörtéjű kefék régóta népszerűek azok körében, akik simább és fényesebb hatású hajat szeretnének. A sörték a haj felszínén végighaladva segíthetnek rendezettebbé tenni a tincseket, miközben a haj természetes faggyúját is eloszlathatják a hajhosszon. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a hajtövek gyorsabban zsírosodnak, miközben a hajvégek szárazabbnak tűnnek. A nagyon vastag vagy erősen göndör hajhoz azonban nem feltétlenül ez a legpraktikusabb választás.

Ha az a célod, hogy a hajad minél simábbnak és rendezettebbnek tűnjön, egy lapos hajkefe is hasznos lehet. A nagyobb felületnek köszönhetően egyszerre több hajszálat lehet átfésülni, így különösen praktikus lehet hosszú, egyenes vagy enyhén hullámos haj esetében. Szárítás közben is használható, ha simább frizurát szeretnénk készíteni. Hőformázásnál azonban mindig érdemes hővédő terméket alkalmazni, és nem túl magas hőmérsékleten dolgozni.

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