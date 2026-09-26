Két kanál ebből a samponba, és ragyogni fog a hajad – A filléres összetevő a konyhádban lapul

A hajápolásban időről időre felbukkannak olyan otthoni praktikák, amelyek első hallásra meglehetősen szokatlannak tűnnek. Miközben a fürdőszobapolcokon egyre több különleges szérum, fejbőrradír és professzionális hajápoló sorakozik, sokan továbbra is keresik azokat az egyszerű, pénztárcabarát megoldásokat, amelyekhez nem kell különleges hozzávalókat beszerezni. Ilyen trükk lett az is, amikor valaki egy kevés cukrot kever a samponjához.

Egy házi hozzávalót kell a samonhoz keverni a fényes hajért.

Forrás: Shutterstock

Egy meglepő konyhai alapanyag kerülhet a hajápolási rutinba.

A fejbőr alaposabb tisztítása a haj megjelenésére is hatással lehet.

Van azonban néhány fontos szabály, amit érdemes betartani, mielőtt kipróbáljuk.

Filléres házi hozzávaló a ragyogó haj titka

A módszer mögött nem az áll, hogy a cukor valamilyen varázslatos összetevőként újjáépítené vagy fényessé tenné a hajszálakat. Sokkal inkább a fejbőr fizikai tisztításáról van szó. A cukorkristályok finoman dörzsölve segíthetnek eltávolítani a felszínen felhalmozódó elhalt hámsejteket és egyes hajápoló termékek maradványait. Ez hasonló elven működik, mint a különféle mechanikai fejbőrradírok.

A haj állapotát nem csupán az határozza meg, hogy milyen balzsamot, hajpakolást vagy szérumot használunk. A fejbőr megfelelő tisztítása szintén fontos része a hajápolási rutinnak. A faggyú, az elhalt hámsejtek, a szárazsampon és a különféle hajformázó termékek maradványai idővel felhalmozódhatnak rajta. Egy alapos hajmosás természetesen önmagában is sokat tehet ezért, de a hámlasztó hatású termékek időnként kiegészíthetik a rutint. A cukros módszer éppen ezért terjedt el az otthoni praktikák között.

Amikor nedves környezetben a fejbőrre kerül, a szemcsék enyhe dörzsölő hatást fejthetnek ki, miközben a cukor vízben oldódik. A népszerű otthoni módszer szerint kis mennyiségű samponhoz körülbelül két evőkanál cukrot kell keverni. Ezt azonban nem érdemes az egész flakonba beleönteni, hanem közvetlenül használat előtt, egyetlen hajmosáshoz célszerű elkészíteni a keveréket. A sampont ezután elsősorban a fejbőrön kell eloszlatni, nem pedig erőteljesen a hajhosszba dörzsölni. A fejbőrt finoman, az ujjbegyekkel érdemes masszírozni, majd alaposan leöblíteni.

A mechanikai hámlasztás nem feltétlenül jó választás érzékeny, irritált vagy sérült fejbőr esetén. Ha valakinek sebei, gyulladt területei, erős viszketése vagy más fejbőrpanaszai vannak, jobb elkerülni az otthoni dörzsölős praktikákat. Ha a cukros keverék használata után csípő, égő érzés, fokozódó viszketés vagy kipirosodás jelentkezik, érdemes azonnal leöblíteni, és nem folytatni a módszert.

Ezek is érdekelhetnek még: