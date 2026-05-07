5 jel, hogy a túl sok fehérje miatt szöszös és töredezett a hajad: így teszi tönkre a tincseidet

Könnyen szöszösödik és száraz a frizurád? Lehet, hogy a te hajad is a túlzott fehérjebevitel áldozata lett, és a hétköznapi rutinod csak ront a helyzeten! Mutatjuk, mit kell tudnod a protein-overload okozta töredezett hajról!

Mindannyian vágyunk a reklámokból ismert dús, fényes és rugalmas hajkoronára, és ehhez gyakran a legígéretesebb keratinos csodaszereket hívjuk segítségül. De mi van akkor, ha a hajad egyszer csak elkezd furcsán viselkedni? Ha hiába kened, mégis szárazabb és élettelenebb, mint valaha? Lehet, hogy nem több hidratálásra, hanem épp kevesebb proteinre lenne szüksége! Ismerkedj meg a „protein-overload” jelenséggel, és nézd meg, hogyan hozhatod helyre a fehérje túlagdagolás miatt töredezett hajad! 

Számolj le a szöszös és töredezett hajjal!
Tudj meg mindent a túlzott fehérje miatt töredezetté vált hajról

  • A szöszös haj kezelésére a legtöbben mélyen hidratáló maszkokat használnak, de olykor ez csak ront a helyzeten. 
  • Könnyen lehet, hogy a hajad fehérje túlterhelés miatt vékonyodott el.
  • Mutatjuk mit kell tudnod a „protein-overload” jelenségről, és azt is mik a tűnetei.

A tudomány szerint a haj fő építőköve a keratin nevű fehérje. Ez alkotja a hajszálak belső magját (a cortexet), amit kívülről egy védőréteg, a kutikula borít. A különböző proteines kezelések célja, hogy ezeket a kötéseket megerősítsék: a keratin beépül a résekbe, amitől a haj erősebb és dúsabb lesz. A gond ott kezdődik, amikor ez a fehérje elkezdi túlrétegezni a hajszálakat. A túl sok protein elnehezíti a hajat, és a gravitáció ellen dolgozva gyakorlatilag tönkreteszi a szálakat. Bár a tudomány még vizsgálja a pontos folyamatokat, a tapasztalat azt mutatja: a túl sok keratin sérülékenyebbé teheti a hajkoronát. Különösen a göndör, texturált vagy alapvetően száraz hajú lányoknak érdemes résen lenniük! 

5 jel, hogy túl sok a fehérje a hajadnak

Amikor a hajad töredezni kezd, általában nem az jut eszedbe először, hogy túl sok fehérjét fogyasztasz. De figyeld ezeket a jeleket: 

  • Szöszösödő, töredezett végek: hiába vágsz belőle, újra kialakulnak.
  • Élettelen, elnehezült szálak: nincs tartásuk, szálkásak és akármilyen gyakran mosod, egy nap alatt lelapulnak zsírosnak tűnnek.
  • Szalmaszerű tapintás: a hajad érdes, száraz és sokkal jobban hullik, mint szokott. 

Fontos azonban tudnod, hogy ez nem a táplálkozásodtól alakul ki! A protein-túlsúly kizárólag a külsőleg használt hajápolók – maszkok, leave-in kondicionálók – eredménye. Nézd meg a flakonok hátulját: ha látsz rajta „silk protein”, „keratin” vagy „hydrolyzed collagen” feliratot, meg is van a bűnös! 

Így hozd rendbe a frizurád

Ha rájöttél, hogy a hajad túl sokat kapott fehérjéből, ne ess pánikba! Türelemmel és az alábbi lépésekkel visszakaphatod a régi fényét.

Egy sima vizes öblítés nem elég, szerezz be egy kímélő mélytisztító sampont, ami leoldja a feleslegesen lerakódott fehérjeréteget. A fejbőr tisztítására és az új hajszálak növekedésének serkentésére próbáld ki a borsmenta vagy a rozmaring olaját. Ugyanakkor, a töredezett haj ellen egy-két centi vágás csodákat tesz, hiszen a szétnyílt végeket sajnos semmi nem ragasztja már össze. Most egy ideig hanyagold a hajsütővasat, a festést és a hajformázókat. Engedd a hajadat lélegezni a természetes állapotában! 

Mikor fordulj szakemberhez? 

Ha a hajad csomókban hullik, foltokban kopaszodsz vagy drasztikusan megváltozik a szerkezete egyik napról a másikra, az nem biztos, hogy csak a protein miatt van. Ilyenkor érdemes orvossal is konzultálni, mert más egészségügyi oka is lehet a problémának.

