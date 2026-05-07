5 jel, hogy a túl sok fehérje miatt szöszös és töredezett a hajad: így teszi tönkre a tincseidet

Mindannyian vágyunk a reklámokból ismert dús, fényes és rugalmas hajkoronára, és ehhez gyakran a legígéretesebb keratinos csodaszereket hívjuk segítségül. De mi van akkor, ha a hajad egyszer csak elkezd furcsán viselkedni? Ha hiába kened, mégis szárazabb és élettelenebb, mint valaha? Lehet, hogy nem több hidratálásra, hanem épp kevesebb proteinre lenne szüksége! Ismerkedj meg a „protein-overload” jelenséggel, és nézd meg, hogyan hozhatod helyre a fehérje túlagdagolás miatt töredezett hajad!

Számolj le a szöszös és töredezett hajjal!

Forrás: Shutterstock

Tudj meg mindent a túlzott fehérje miatt töredezetté vált hajról A szöszös haj kezelésére a legtöbben mélyen hidratáló maszkokat használnak, de olykor ez csak ront a helyzeten.

Könnyen lehet, hogy a hajad fehérje túlterhelés miatt vékonyodott el.

Mutatjuk mit kell tudnod a „protein-overload” jelenségről, és azt is mik a tűnetei.

A tudomány szerint a haj fő építőköve a keratin nevű fehérje. Ez alkotja a hajszálak belső magját (a cortexet), amit kívülről egy védőréteg, a kutikula borít. A különböző proteines kezelések célja, hogy ezeket a kötéseket megerősítsék: a keratin beépül a résekbe, amitől a haj erősebb és dúsabb lesz. A gond ott kezdődik, amikor ez a fehérje elkezdi túlrétegezni a hajszálakat. A túl sok protein elnehezíti a hajat, és a gravitáció ellen dolgozva gyakorlatilag tönkreteszi a szálakat. Bár a tudomány még vizsgálja a pontos folyamatokat, a tapasztalat azt mutatja: a túl sok keratin sérülékenyebbé teheti a hajkoronát. Különösen a göndör, texturált vagy alapvetően száraz hajú lányoknak érdemes résen lenniük!

5 jel, hogy túl sok a fehérje a hajadnak

Amikor a hajad töredezni kezd, általában nem az jut eszedbe először, hogy túl sok fehérjét fogyasztasz. De figyeld ezeket a jeleket:

Szöszösödő, töredezett végek: hiába vágsz belőle, újra kialakulnak.

Élettelen, elnehezült szálak: nincs tartásuk, szálkásak és akármilyen gyakran mosod, egy nap alatt lelapulnak zsírosnak tűnnek.

Szalmaszerű tapintás: a hajad érdes, száraz és sokkal jobban hullik, mint szokott.

Fontos azonban tudnod, hogy ez nem a táplálkozásodtól alakul ki! A protein-túlsúly kizárólag a külsőleg használt hajápolók – maszkok, leave-in kondicionálók – eredménye. Nézd meg a flakonok hátulját: ha látsz rajta „silk protein”, „keratin” vagy „hydrolyzed collagen” feliratot, meg is van a bűnös!