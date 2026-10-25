Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 25., vasárnap Bianka, Blanka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
Világsztár

Rá sem ismerni Billie Eilishra: drasztikusan megváltoztatta a külsejét - Videó

AFP - CHRIS DELMAS
Világsztár frizura Billie Eilish
Horváth Angéla
2026.10.25.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Billie Eilish meglepte a rajongóit: ezúttal nem egy új dallal rukkolt elő, hanem egy tőle teljesen szokatlan frizurával. Az énekesnő megszabadult hosszú, sötét hajától.

Billie Eilish mindig is szívesen kísérletezett a hajával, de inkább a színeket variálta. Az elmúlt években viselt már neonzöld-fekete, platinaszőke és piros-fekete tincseket is, legújabb átalakulásától azonban mindenkinek leesett az álla: az énekesnő az Instagramon mutatta meg új, állig érő, eperszőke bobfrizuráját.

A rajongók szinte kivétel nélkül odavoltak az új megjelenéséért.

„Tökéletes”, „Imádom, annyira jól áll neked!”, „Gyönyörű vagy!” – írták a kommentelők.

Billie Eilish hamarosan hollywoodi filmben is szerepel

Billie Eilish élete első jelentős nagyjátékfilmes főszerepére készül: Sylvia Plath Az üvegbúra című, önéletrajzi ihletésű regényének új filmváltozatában alakítja majd Esther Greenwoodot. A történet az 1950-es évek New Yorkjában játszódik. Főszereplője egy 19 éves egyetemista lány, aki gyakornoki állást kap egy magazinnál, ám a társadalmi elvárások és mentális nehézségei miatt súlyos depresszióba esik.

Ezeket olvastad már? 

Thomas Markle exfelesége 2019-ben levelet küldött a rendőrségnek: szörnyű tartalmát Meghannal is megosztották

Újabb megdöbbentő részletek kerültek napvilágra Meghan Markle édesapjának ügyében. A 82 éves Thomas Markle ellen már évekkel ezelőtt súlyos vádakat fogalmazott meg exfelesége. A hercegné is tudomást szerzett a levélről, amelyben a nő leírta az állításait.

Gisele Bündchen után újra egy szupermodell rabolta el Tom Brady szívét

Úgy tűnik, ismét rátalált a szerelem Tom Bradyre. A hétszeres Super Bowl-győztes amerikaifutball-sztár a hírek szerint már egy ideje egy gyönyörű szupermodellel alkot egy párt. Kapcsolatukat eddig sikerült titokban tartaniuk.

Meghan Markle megrázó vallomást tett az apjáról, elmondta, miért nem engedte a gyerekei közelébe − Sokkoló fotó látott napvilágot, ami Thomas Markle-t ábrázolhatja

A Fülöp-szigeteki hatóságok vizsgálják Thomas Markle-t, miután fia állítása szerint gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket talált a férfi korábbi otthonában. Meghan Markle elmondta, pont ez volt az oka, amiért megszakította a kapcsolatot az apjával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu