Rá sem ismerni Billie Eilishra: drasztikusan megváltoztatta a külsejét - Videó

Billie Eilish mindig is szívesen kísérletezett a hajával, de inkább a színeket variálta. Az elmúlt években viselt már neonzöld-fekete, platinaszőke és piros-fekete tincseket is, legújabb átalakulásától azonban mindenkinek leesett az álla: az énekesnő az Instagramon mutatta meg új, állig érő, eperszőke bobfrizuráját.
A rajongók szinte kivétel nélkül odavoltak az új megjelenéséért.
„Tökéletes”, „Imádom, annyira jól áll neked!”, „Gyönyörű vagy!” – írták a kommentelők.
Billie Eilish hamarosan hollywoodi filmben is szerepel
Billie Eilish élete első jelentős nagyjátékfilmes főszerepére készül: Sylvia Plath Az üvegbúra című, önéletrajzi ihletésű regényének új filmváltozatában alakítja majd Esther Greenwoodot. A történet az 1950-es évek New Yorkjában játszódik. Főszereplője egy 19 éves egyetemista lány, aki gyakornoki állást kap egy magazinnál, ám a társadalmi elvárások és mentális nehézségei miatt súlyos depresszióba esik.
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