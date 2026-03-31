Sokkoló: vonat gázolta halálra Billie Eilish egykori zaklatóját

Tragikus körülmények között életét vesztette az a férfi, akivel szemben korábban zaklatás miatt távoltartási végzést kapott Billie Eilish: Prenell Rousseau mindössze 30 éves volt.

Billie Eilish zaklatója mindössze 30 éves volt.

Meghalt Billie Eilish zaklatója

A 30 éves Prenell Rousseau március 25-én kora reggel halt meg, miután elütötte egy nyugat felé tartó, Long Island-i elővárosi vonat. Az MTA rendőrségének tájékoztatása szerint a baleset 5:38-kor történt, a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

A hatóságok előzetes vizsgálata alapján nem merült fel idegenkezűség gyanúja. Egy bűnüldözési forrás szerint Rousseau közvetlenül a tragédia előtt a sínek közelében vagy azokon tartózkodott, feltehetően kocogás közben – írja az Entertainment Weekly.

A férfi korábban zaklatta az énekesnőt

Rousseau neve 2020-ban került a nyilvánosság elé, amikor az akkor még tinédzser Eilish ideiglenes távoltartási végzést kért ellene. A férfi állítólag több alkalommal is megjelent az énekesnő Los Angeles-i családi otthonánál: a dokumentumok szerint néhány nap leforgása alatt legalább hétszer próbált kapcsolatba lépni vele.

A bírósági iratokban az énekesnő szeszélyesnek és kiszámíthatatlannak írta le Rousseau viselkedését. Egy alkalommal például a férfi nem volt hajlandó elhagyni a ház verandáját, leült, könyvet olvasott, és közben magában beszélt, miközben Eilish apja többször is felszólította a távozásra.

Az ügy végül rendőrségi intézkedéssel zárult: Rousseau-t birtokháborítás miatt letartóztatták, majd visszaküldték New York államba. A távoltartási végzést később meghosszabbították, és több évig érvényben maradt.

Eilish számára nem ez volt az egyetlen hasonló eset: 2023-ban egy másik férfi ellen is távoltartási végzést kért, miután az illető zaklatta őt, valamint fenyegetéseket intézett a családja és barátai felé.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: