Diana hercegné frizurái újra divatba jöttek: ezt a 3 retró fazont kérik most a fodrásznál

Diana hercegné szívesen kísérletezett a hajával a nyolcvanas és a kilencvenes években. A réteges vágásoktól a bobon át a különféle hajkiegészítőkig több olyan megoldást is viselt, amelyek 2026 őszén ismét trendinek számítanak. Néhány akkori frizura ma már teljesen más néven fut, pedig lényegében ugyanazokra a vágási és formázási megoldásokra épül.

Diana hercegné szívesen kísérletezett a frizurákkal

Forrás: Northfoto

Diana hercegné frizurái újra divatba jöttek

Pixie cut

Kevés frizura kötődik annyira Diana hercegnéhez, mint a pixie. A kilencvenes évek elején intett búcsút hosszabb, dús frizurájának, és jóval rövidebbre vágatta szőke haját.

Diana hercegné pixie frizurával

Forrás: Profimedia

A fazon jellegzetessége az arc körül kialakított, tépett rész és a fejtetőn meghagyott hosszabb tincsek. Éppen ezek a részletek teszik ma is jól hordhatóvá. 2026-ban a pixie-t nem kell mereven beállítani. Kifejezetten jól áll neki a kissé kócos, laza hatás.

Réteges long bob

A long bobot sem csak simára szárítva lehet viselni. Diana hercegné középhosszú haját időnként hullámosítra szárította, ami kiemelte a régetes vágást.

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A fazon elkészítéséhez a tincseket hajsütővassal kell behullámosítani, majd a loknikat az ujjakkal finoman szét lehet lazítani, hogy természetesebb legyen a végeredmény. Tépett frufruval vagy réteges függönyfrufruval különösen erős a kilencvenes évek hatása.

Wolf cut

A nyolcvanas években természetesen még nem wolf cutnak hívták, Diana hercegné egyik korai frizurája azonban nagyon hasonlít a ma már ezen a néven ismert fazonhoz. A rövid rétegek, a fejtetőn kialakított nagy volumen és a tépett hajvégek együtt könnyed, lendületes hatást adnak a hercegné hajának.

Diana hercegné és a Wolf Cut

Forrás: Profimedia

Aki 2026-ban szeretné elkészíttetni ennek modernebb változatát, hagyhatja valamivel hosszabbra az egyes rétegeket, a hajvégeket pedig körkefével kifelé lehet szárítani. Így megmarad a retró hangulat, de a végeredmény nem lesz túlságosan nyolcvanas évekbeli.

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