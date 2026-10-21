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2026. okt. 21., szerda Orsolya

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Diana hercegné frizurái újra divatba jöttek: ezt a 3 retró fazont kérik most a fodrásznál

ikon frizura Diana hercegné
Horváth Angéla
2026.10.21.
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Diana hercegné nemcsak az öltözködésével vált stílusikonná: frizurái évtizedekkel később is inspirációt jelentenek. A jellegzetes rövid fazonok a kilencvenes években szinte a védjegyévé váltak, most pedig több frizurája ismét divatba jött - kicsit újragondolva, persze.

Diana hercegné szívesen kísérletezett a hajával a nyolcvanas és a kilencvenes években. A réteges vágásoktól a bobon át a különféle hajkiegészítőkig több olyan megoldást is viselt, amelyek 2026 őszén ismét trendinek számítanak. Néhány akkori frizura ma már teljesen más néven fut, pedig lényegében ugyanazokra a vágási és formázási megoldásokra épül.

Diana hercegné szívesen kísérletezett a frizurákkal
Diana hercegné szívesen kísérletezett a frizurákkal
Forrás: Northfoto

Diana hercegné frizurái újra divatba jöttek

  • Pixie cut

Kevés frizura kötődik annyira Diana hercegnéhez, mint a pixie. A kilencvenes évek elején intett búcsút hosszabb, dús frizurájának, és jóval rövidebbre vágatta szőke haját. 

Princess Diana attends viewing of her dresses at Christies June 1997.. She is wearing a gown by Catherine Walker.,Image: 372460783, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Princess Diana
Diana hercegné pixie frizurával
Forrás: Profimedia

A fazon jellegzetessége az arc körül kialakított, tépett rész és a fejtetőn meghagyott hosszabb tincsek. Éppen ezek a részletek teszik ma is jól hordhatóvá. 2026-ban a pixie-t nem kell mereven beállítani. Kifejezetten jól áll neki a kissé kócos, laza hatás.

 

  • Réteges long bob

A long bobot sem csak simára szárítva lehet viselni. Diana hercegné középhosszú haját időnként hullámosítra szárította, ami kiemelte a régetes vágást. 

CIRENCESTER, UNITED KINGDOM - AUGUST 09: Princess Diana Watching A Polo Match In Cirencester. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Forrás:  

A fazon elkészítéséhez a tincseket hajsütővassal kell behullámosítani, majd a loknikat az ujjakkal finoman szét lehet lazítani, hogy természetesebb legyen a végeredmény. Tépett frufruval vagy réteges függönyfrufruval különösen erős a kilencvenes évek hatása.

 

  • Wolf cut

A nyolcvanas években természetesen még nem wolf cutnak hívták, Diana hercegné egyik korai frizurája azonban nagyon hasonlít a ma már ezen a néven ismert fazonhoz. A rövid rétegek, a fejtetőn kialakított nagy volumen és a tépett hajvégek együtt könnyed, lendületes hatást adnak a hercegné hajának. 

FILE - This Friday Nov. 24, 1995 file photo shows Diana, Princess of Wales in Buenos Aires during her four-day visit to Argentina. London's police force says Tuesday Dec. 17, 2013 there is "no credible evidence" that British special forces were involved in the deaths of Princess Diana and her boyfriend, Dodi Fayed and it will not reopen the investigation.,Image: 588876127, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required. FRIDAY NOV. 24, 1995 FILE PHOTO, Model Release: no , Pictured: Princess Diana
Diana hercegné és a Wolf Cut
Forrás: Profimedia

Aki 2026-ban szeretné elkészíttetni ennek modernebb változatát, hagyhatja valamivel hosszabbra az egyes rétegeket, a hajvégeket pedig körkefével kifelé lehet szárítani. Így megmarad a retró hangulat, de a végeredmény nem lesz túlságosan nyolcvanas évekbeli.

 

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