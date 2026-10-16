Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 16., péntek Gál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
új frizura

A 68 éves Madonna sötét hajra váltott: alig lehet ráismerni – VIDEÓ

Northfoto - Photo Press Service / BESTIMAGE
új frizura Madonna énekesnő
Váradi Melinda
2026.10.16.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ismét meglepte a rajongóit, ezúttal egy látványos frizuraváltással hívta fel magára a figyelmet. Madonna új hajszíne egészen más karaktert kölcsönöz neki, és alaposan felkavarta a megszokott megjelenéséről alkotott képet.

Madonna neve évtizedek óta egyet jelent a folyamatos megújulással, a merész divatválasztásokkal és a meghökkentő szépségtrendekkel. A pop királynője sosem félt attól, hogy új oldalát mutassa meg a közönségnek, legyen szó extravagáns szettekről, drámai sminkről vagy éppen egy teljesen új frizuráról. Éppen ezért a rajongók már megszokhatták, hogy az énekesnő időről időre felülírja a róla kialakult képet. Ezúttal a hajszíne került a figyelem középpontjába. 

Madonna váltott a jól megszokott szőke árnyalatról.
Madonna váltott a jól megszokott szőke árnyalatról.
Forrás: Northfoto
  • Egyetlen változtatás is elég volt ahhoz, hogy az énekesnő ismét a figyelem középpontjába kerüljön. 
  • A sztár új megjelenése egészen más hangulatot áraszt, mint amit az utóbbi időben megszokhattunk tőle. 
  • Madonna frizurája ismét bebizonyítja, hogy a hajszín megváltoztatása az egész megjelenést képes új szintre emelni.

Madonna sötétre festette a haját

Madonna a világosabb árnyalatok után sötétebb tincsekre váltott, ami egészen más hatást kelt az arcán. A változás különösen feltűnő annak fényében, hogy a szőke haj hosszú időn át az énekesnő egyik legjellegzetesebb védjegye volt. A sötétebb árnyalatok általában erősebb kontrasztot teremtenek az arccal, és drámaibb, karakteresebb megjelenést kölcsönözhetnek viselőjüknek. Madonna esetében a frizuraváltás azért is különösen látványos, mert a szőke haj hosszú időn keresztül szorosan összefonódott vele. Az énekesnő pályafutása során számtalan hajtrendet kipróbált már, így a sötétebb tónusokkal is egy újabb oldalát mutathatja meg. 

@madonna

Babygirl In Control

♬ original sound - locket4mads ⋆. 𐙚 ˚

A popikon mindig is szívesen kísérletezett a megjelenésével, és a hajviselete legalább annyira része lett a személyes márkájának, mint a színpadi ruhái vagy a sminkje. A különböző korszakokban viselt frizurái rendre új trendeket inspiráltak, miközben azt is megmutatták, hogy a stílus nem feltétlenül kor kérdése. A mostani átalakulás ismét emlékeztet arra, hogy egy jól megválasztott hajszín mennyire megváltoztathatja az összképet. Madonna esetében pedig különösen igaz, hogy a megújulás nem pusztán a külsőségekről szól: a sztár évtizedek óta tudatosan alakítja és újraértelmezi saját ikonikus megjelenését.

Ezek is érdekelhetnek még:

Nicole Kidman új frufruja mindenkit meglepett – 59 évesen bevállalta az ősz egyik legmerészebb hajtrendjét

A színésznő ellopta a show-t a párizsi divathéten.

Madonna lánya, Lourdes 30 éves lett: az énekesnő sosem látott fotókat mutatott gyermekéről

Az énekesnő régi családi fotókkal idézte fel lánya születését.

Mi történt Madonna arcával? Annyira sima lett, mint egy 20 évesé – Galéria

Az énekenső ismét olyan fotókat posztolt, amelyek mellett nehéz szó nélkül elmenni. Madonna 68 éves, az Instagramon megosztott közeli képein azonban feltűnően sima, szinte teljesen ránctalan arccal látható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu