A 68 éves Madonna sötét hajra váltott: alig lehet ráismerni – VIDEÓ

Madonna neve évtizedek óta egyet jelent a folyamatos megújulással, a merész divatválasztásokkal és a meghökkentő szépségtrendekkel. A pop királynője sosem félt attól, hogy új oldalát mutassa meg a közönségnek, legyen szó extravagáns szettekről, drámai sminkről vagy éppen egy teljesen új frizuráról. Éppen ezért a rajongók már megszokhatták, hogy az énekesnő időről időre felülírja a róla kialakult képet. Ezúttal a hajszíne került a figyelem középpontjába.

Madonna váltott a jól megszokott szőke árnyalatról.

Forrás: Northfoto

Egyetlen változtatás is elég volt ahhoz, hogy az énekesnő ismét a figyelem középpontjába kerüljön.

A sztár új megjelenése egészen más hangulatot áraszt, mint amit az utóbbi időben megszokhattunk tőle.

Madonna frizurája ismét bebizonyítja, hogy a hajszín megváltoztatása az egész megjelenést képes új szintre emelni.

Madonna sötétre festette a haját

Madonna a világosabb árnyalatok után sötétebb tincsekre váltott, ami egészen más hatást kelt az arcán. A változás különösen feltűnő annak fényében, hogy a szőke haj hosszú időn át az énekesnő egyik legjellegzetesebb védjegye volt. A sötétebb árnyalatok általában erősebb kontrasztot teremtenek az arccal, és drámaibb, karakteresebb megjelenést kölcsönözhetnek viselőjüknek. Madonna esetében a frizuraváltás azért is különösen látványos, mert a szőke haj hosszú időn keresztül szorosan összefonódott vele. Az énekesnő pályafutása során számtalan hajtrendet kipróbált már, így a sötétebb tónusokkal is egy újabb oldalát mutathatja meg.

A popikon mindig is szívesen kísérletezett a megjelenésével, és a hajviselete legalább annyira része lett a személyes márkájának, mint a színpadi ruhái vagy a sminkje. A különböző korszakokban viselt frizurái rendre új trendeket inspiráltak, miközben azt is megmutatták, hogy a stílus nem feltétlenül kor kérdése. A mostani átalakulás ismét emlékeztet arra, hogy egy jól megválasztott hajszín mennyire megváltoztathatja az összképet. Madonna esetében pedig különösen igaz, hogy a megújulás nem pusztán a külsőségekről szól: a sztár évtizedek óta tudatosan alakítja és újraértelmezi saját ikonikus megjelenését.