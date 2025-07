Régi-új hajtrend ütötte fel a fejét: a long bob most a sztárok abszolút kedvence - FOTÓK

Az elmúlt hónapokban felütötte a fejét egy régi-új hajtrend, a frizurát számos világsztár is viseli. Ha unod a hajad, és valami újdonságra vágysz, ami nem csak praktikus a nyárra, de végtelenül sikkes is, akkor vágass magadnak long bobot!

Jenna Ortega long bob frizurája

Forrás: Getty Images North America

A long bob vagy LOB

Long bob vállig érő frizurát jelent, a sima bob hosszabb változata. Ez a frizura az elmúlt fél évben lett igazán népszerű, miután számos híresség, influencer, modell is elkezdte viselni. Ha úgy érzed, neked is jól állna ez a hajstílus, akkor keress rá Pinteresten a LOB frizura 2025-re, kedvedre válogathatsz. Most azonban lássuk azokat a hírességeket, akik a long bobra esküsznek.

Victoria Beckham

Az egykori Spice Girl és sikeres divattervező Victoria Beckham védjegye lett ez a frizura. Az elmúlt években csak ezzel a laza eleganciát sugárzó hajstílussal láthattuk. A long bob laza hullámokban és szögegyenesen is jól mutat.

Victoria Beckham LOB-ja

Forrás: Getty Image

Selena Gomez

Selena Gomez is határozottan kitart emellett a hajstílusa mellett, a színész- és énekesnő már hosszú évek óta viseli a hosszú bobot. Selena haja mindig is gyönyörű volt, gazdag mogyoró barna színe tökéletesen kihangsúlyozza a híresség szépségét.

Selena Gomez long bobja

Forrás: Getty Image

Zendaya

Zendaya folyton változtatja a frizuráját: van, hogy fenékig érő, szögegyenes hajjal, máskor szőke rövid bobbal láthattuk. Azonban a long bob számára is csábító volt, neki is ki kellett próbálnia, és túlzás nélkül állíthatjuk, ez a frizura áll neki a legjobban.