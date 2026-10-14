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illat

Édes, krémes illatfelhőbe burkolnak: 5 isteni karamellás testpermet, aminek nem tudsz ellenállni

illat karamella körkép őszi hangulat
Váradi Melinda
2026.10.14.
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Ahogy beköszöntenek a hűvösebb napok, egyre csábítóbbá válnak a meleg, édes és krémes illatok, amelyek egyetlen fújással meghitt hangulatot teremtenek. A karamellás testpermetek tökéletes kiegészítői az őszi szépségrutinnak: finom, desszertillatú kompozícióikkal különlegesebbé teszik a hétköznapokat.

Van valami különösen megnyugtató a karamell illatában: egyszerre édes, krémes és otthonos, miközben egy kis luxusérzetet is csempész a mindennapokba. Nem véletlen, hogy az őszi-téli időszakban előtérbe kerülnek a gourmand, vagyis az ehető finomságokat idéző illatok, amelyekben a vanília, a praliné, a barna cukor és a karamell játssza a főszerepet. A testpermetek pedig különösen jó választásnak bizonyulnak, ha szereted az illatos kozmetikumokat, de nem mindig vágysz egy intenzív parfümre.

A karamellás testpermetek isteni, krémes, édes illatba burkolnak
A karamellás testpermetek isteni, krémes, édes illatba burkolnak.
Forrás: 123rf
  • A karamellás illatok idén is meghódítják a hűvösebb hónapokat.
  • Idén nemcsak parfümben, hanem test- és hajpermetekben is megtalálod a gourmand aromát.
  • Mutatjuk a kedvenceinket!

Isteni karamellás testpermetek körképe

Könnyedebb érzetet adhatnak, napközben egyszerűen újrafújhatók, és akár a testápolód illatával is összehangolhatod őket. A karamellás változatok között a légies, vaníliás édességektől a sós karamellt idéző, mélyebb illatokig sokféle karaktert találhatsz. Az alábbi termékek között még akkor is megtalálhatod a hozzád illő változatot, ha a cukorkás illatok helyett inkább a kifinomult, meleg illatfelhőket kedveled.

1. KYLIE COSMETICS Caramel Cloud Hair & Body Mist Testpermet – 10 490 Ft; 2. Sabrina Carpenter Sweet Tooth Caramel Dream Body Mist – 5500 Ft; 3. Stradivarius Vainilla Caramelo testpermet – 3595 Ft; 4. Betty Barclay Caramelised Vanilla Body & Hair Splash – 2540 Ft; 5. Revuele Nutty Caramel Snug Fragrance Mist parfümözött spray testre és hajra – 1800 Ft
Forrás: douglas.hu; marionnaud.hu; stradivarius.com; mueller.co.hu.; notino.hu

Ha szeretnéd felfrissíteni az illatkollekciódat, érdemes olyan testpermeteket keresned, amelyekben a karamell mellett más, hozzád illő jegyek is megjelennek. A vaníliás kompozíciók lágyabb, meghittebb hatást kelthetnek, a gyümölcsös-karamellás változatok játékosabbak, míg a pézsmás vagy fás alapjegyekkel kombinált illatok kifinomultabb összhatást adhatnak.

A választásnál ne csak az illat első benyomását vedd figyelembe: hagyd, hogy néhány percig a bőrödön is kibontakozzon. Így jobban megismerheted, hogyan változik, és könnyebben eldöntheted, melyik illik igazán a személyiségedhez. Az őszi szépségrutin egyik legjobb része, hogy egy apró, illatos részlettel is új hangulatot teremthetsz. Egy karamellás testpermet pedig nemcsak a hidegebb napokhoz illik, hanem akkor is tökéletes választás lehet, amikor egy kis édes kényeztetésre vágysz.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

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