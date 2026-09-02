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5 parfümújdonság, ami meghódítja az őszt: nőies illatok, amiket imádni fogsz

Shutterstock - Matryoha
illat parfüm körkép ősz
Váradi Melinda
2026.09.02.
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2026 őszén különösen izgalmas újdonságok érkeznek, a virágos és vaníliás kompozícióktól egészen a karakteres, ámbrás-fás illatokig. Mutatjuk szeptember elejének legszuperebb parfümjeit!

Ahogy beköszönt az ősz, a legtöbben nemcsak a ruhatárukat váltják le, hanem a nyári hangulatot idéző parfümjeiket is a szezonhoz illő aromára cserélik. a mélyebb, érzékibb parfümök, amelyek tökéletesen passzolnak a hűvösebb napokhoz és a rétegezett ruhák hangulatához. 2026 őszén különösen izgalmas újdonságok érkeznek, a virágos és vaníliás kompozícióktól egészen a karakteres, ámbrás-fás illatokig.

Isteni parfümújdonságok várnak ősszel.
Isteni parfümújdonságok várnak ősszel.
Forrás: 123rf
  • Új szezon, új illat: különleges parfümök érkeztek. 
  • Nőies, érzéki, elegáns: az idei ősz kedvencei között mindenki megtalálhatja a hozzá illőt. 
  • A nagy klasszikusok új köntösben: ikonikus parfümházak is izgalmas újdonságokkal készültek.

Őszi parfümújdonságok körképe

A nyár könnyed, légies parfümjei után ősszel természetes módon kívánjuk meg a gazdagabb, melegebb kompozíciókat. A vanília, a pézsma, az ámbra, a rózsa, a jázmin, a fás jegyek és a fűszerek ilyenkor különösen jól működnek, hiszen a hűvösebb levegőben másképp bontakoznak ki az illatok. A 2026-os trendekben ugyanakkor nem kizárólag a nehéz, édes parfümök dominálnak: egyre több olyan kompozíció születik, amely egyszerre érzéki és légies. Öt olyan parfümöt válogattunk össze, amelyek nemcsak az új szezon hangulatához passzolnak tökéletesen, hanem könnyen az ősz új kedvenceivé is válhatnak.

őszi luxusparfüm
1. HUGO BOSS Bottled Beyond For Her 48 400 Ft/50 ml 2. ZADIG&VOLTAIRE THIS IS HER! RED HOT 41 400Ft/50 ml 3. Carolina Herrera La Bomba Intensa 37 100 Ft/30 ml 4. Burberry Goddess Amber Vanilla Intense  56 100 Ft/50 ml 5. GIVENCHY L'Interdit Elixir 58 700 Ft/50 ml
Forrás: shutterstock

A HUGO BOSS Bottled Beyond For Her a bazsarózsa virágba borulásával nyit, amely aztán az érzéki, ámbrás jegyekkel gazdagított, édes juharszirup melegségével találkozik. A Zadig&Voltaire This is Her! Red Hot a perzselő szenvedéllyel teli, melengető és érzéki illatkompozíció megtestesítője. Zamatos szederjegyekkel indít, amelyek gyümölcsös szikrát kölcsönöznek, ezután fokozatosan kibontakozik az elegáns fehér jázmin, amely finom virágos érzékiséggel gazdagítja a kompozíciót. A Carolina Herrera La Bomba Intensa különleges pillangó alakú üvegével ösztönöz szárnyaid kitárására: az egzotikus sárkánygyümölcs kirobbanóan friss vibrálásával ejt rabul, a trópusi fejjegy extravagáns karakterét egy buja virágcsokor fokozza, melyben a frangipáni virág és a cseresznyés bazsarózsa gazdag érzékisége tárulkozik ki vaníliával. 

A Burberry Goddess Amber Vanilla Intense a levendula fényes esszenciájának és a juharszirup bársonyos édességének egymásra találásával bontakozik ki, utat engedve a szívillatban lüktető, ikonikus vanília-triónak, amely ezúttal a karamellizált és pörkölt jegyek által válik minden eddiginél gazdagabbá. A Givenchy L’Interdit Elixirben a virágos-fás illat a fehér virágok csokrát ötvözi a fekete cseresznye és a tölgyfa sötét érzékiségével. A narancsvirág, a tuberóz-abszolút és a sambac-jázmin-abszolút ragyogó virágos mélységet kölcsönöz a kompozíciónak, míg a rum-abszolút, a davana és a vanília csábító melegséget biztosít.

A 2026-os őszi újdonságok között ezért azok is találnak kedvükre valót, akik a visszafogott eleganciát keresik, és azok is, akik szeretnének egy igazán feltűnő, érzéki signature illatot.

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