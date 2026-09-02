5 parfümújdonság, ami meghódítja az őszt: nőies illatok, amiket imádni fogsz

Ahogy beköszönt az ősz, a legtöbben nemcsak a ruhatárukat váltják le, hanem a nyári hangulatot idéző parfümjeiket is a szezonhoz illő aromára cserélik. a mélyebb, érzékibb parfümök, amelyek tökéletesen passzolnak a hűvösebb napokhoz és a rétegezett ruhák hangulatához. 2026 őszén különösen izgalmas újdonságok érkeznek, a virágos és vaníliás kompozícióktól egészen a karakteres, ámbrás-fás illatokig.

Isteni parfümújdonságok várnak ősszel.

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Új szezon, új illat: különleges parfümök érkeztek.

Nőies, érzéki, elegáns: az idei ősz kedvencei között mindenki megtalálhatja a hozzá illőt.

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Őszi parfümújdonságok körképe

A nyár könnyed, légies parfümjei után ősszel természetes módon kívánjuk meg a gazdagabb, melegebb kompozíciókat. A vanília, a pézsma, az ámbra, a rózsa, a jázmin, a fás jegyek és a fűszerek ilyenkor különösen jól működnek, hiszen a hűvösebb levegőben másképp bontakoznak ki az illatok. A 2026-os trendekben ugyanakkor nem kizárólag a nehéz, édes parfümök dominálnak: egyre több olyan kompozíció születik, amely egyszerre érzéki és légies. Öt olyan parfümöt válogattunk össze, amelyek nemcsak az új szezon hangulatához passzolnak tökéletesen, hanem könnyen az ősz új kedvenceivé is válhatnak.

1. HUGO BOSS Bottled Beyond For Her 48 400 Ft/50 ml 2. ZADIG&VOLTAIRE THIS IS HER! RED HOT 41 400Ft/50 ml 3. Carolina Herrera La Bomba Intensa 37 100 Ft/30 ml 4. Burberry Goddess Amber Vanilla Intense 56 100 Ft/50 ml 5. GIVENCHY L'Interdit Elixir 58 700 Ft/50 ml

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A HUGO BOSS Bottled Beyond For Her a bazsarózsa virágba borulásával nyit, amely aztán az érzéki, ámbrás jegyekkel gazdagított, édes juharszirup melegségével találkozik. A Zadig&Voltaire This is Her! Red Hot a perzselő szenvedéllyel teli, melengető és érzéki illatkompozíció megtestesítője. Zamatos szederjegyekkel indít, amelyek gyümölcsös szikrát kölcsönöznek, ezután fokozatosan kibontakozik az elegáns fehér jázmin, amely finom virágos érzékiséggel gazdagítja a kompozíciót. A Carolina Herrera La Bomba Intensa különleges pillangó alakú üvegével ösztönöz szárnyaid kitárására: az egzotikus sárkánygyümölcs kirobbanóan friss vibrálásával ejt rabul, a trópusi fejjegy extravagáns karakterét egy buja virágcsokor fokozza, melyben a frangipáni virág és a cseresznyés bazsarózsa gazdag érzékisége tárulkozik ki vaníliával.