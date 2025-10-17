Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 17., péntek

2025.10.17.
Négy hozzávaló, tíz perc, és máris kész az isteni finom, aranybarna édes szósz. Ennél egyszerűbb karamellakrém-receptet egészen biztosan sehol sem fogsz találni.

A nappalok egyre rövidülnek, a napsütéses órák száma is kevesebb, az ősz pedig szépen lassan a bőrünk alá költözik. Ha te sem szeretnél szomorkodni emiatt, édesítsd meg az otthoni hangulatot ezzel a TikTok-trenddel. Egy tíz perces recept, amivel rengeteg desszertet és forró italt feldobhatsz. A karamellakrém ráadásul mindössze négy hozzávalóból, egyszerűen elkészíthető. Belevágsz?

házi karamell krém és recept
Az egyszerű és gyors házi karamellakrém-recepttel nem lehet melléfogni.
Forrás: Shutterstock

Tőled magadnak szeretettel: karamellakrém

Ha az ősz ízét keresnénk, sokan egészen biztosan a karamella mellett tennék le a voksukat. A belőle készült krém vagy szósz ráadásul nem csak zamatával, de állagával és színével is a pihenésre csábít. Ezaz aranybarna finomság ráadásul most épp letarolja a TikTok-ot, így rengeteg különböző változatát kipróbálhatod. Mi most az alap karamellakrém-receptet hoztuk el, amit aztán bátran variálhatsz ízlésednek vagy épp kedvednek megfelelően. 

a karamell krém gyors receptjével akár a sütés nélküli desszerteket is feldobhatod.
A házi karamell krém lényegében bármilyen desszerttel jól működik együtt.
Forrás: Shutterstock

Házi karamellakrém-recept

Hozzávalók:

  • 200 g kristálycukor
  • 200 g habtejszín
  • 70 g vaj
  • csipet só

Elkészítés

Tedd a cukrot egy edénybe, majd kezd el kis hőfokon melegíteni. Figyelj, könnyen odaég! Miután karamellizálódott, add hozzá több részletben, folyamatos kevergetés mellett a tejszínt, majd jöhet a só − ha sós karamellakrémet szeretnél, mehet bele több is. A karamella készítése során mindig figyelj arra, hogy ne égjen le! Ezután vedd le a tűzhelyről, és egy botmixer segítségével dolgozd bele a vajat. Tedd cuki kis üvegcsékbe, hagyd teljesen kihűlni, majd mehet a hűtőbe. Itt fogja elérni a végleges állagát. 

@bebepiskota

Karamell szósz :) * 200 g kristálycukor * 200 g habtejszín * 70 g vaj * 1 csipet só

♬ original sound - BebePiskóta

Mire használhatod a házi karamellakrémedet?

Isteni finom bármilyen őszi desszert megédesítéséhez, az almás sütemények például kifejezetten kívánják. A palacsintákat és a gofrikat is új szinte emelheted a selymesen ráolvadós karamellakrémmel, de sütés nélküli desszertekhez is ajánlott, sőt, akár kekszet és gyümölcsöt is mennyei belemártogatni. A sorból nem maradhatnak le a kávék és a forró csokik sem, hiszen mi lehet őszibb kényeztetés egy karamellás forró italnál?

Ezt a TikTok-trendet valóban érdemes kipróbálnod, hiszen nem igényel különösebb konyhai tapasztalatot, mégis pár perc alatt egy szemnek és szájnak egyaránt gyönyörködtető krémet alkothatsz. 

