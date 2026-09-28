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5 sütőtökös tusfürdő, amivel minden zuhanyzás őszi varázslat lesz: pumpkin spice a bőrödön

körkép tusfürdő sütőtök
Váradi Melinda
2026.09.28.
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Ha ősz, akkor jöhetnek a meleg, fűszeres illatok minden mennyiségben. Most öt olyan tusfürdőt gyűjtöttünk össze, amelyekkel a reggeli vagy esti zuhanyzás is igazi sütőtökös pumpkin spice élménnyé változik.

A sütőtökszezon nemcsak a konyhában hódít: az ikonikus őszi illatvilág egyre több szépségápolási termékben is visszaköszön. A fahéjas-fűszeres, vaníliás, karamelles aromák tökéletesen passzolnak a hűvösebb hónapokhoz, amikor egyre jobban vágyunk a kuckózós, meleg hangulatokra. Egy jól megválasztott tusfürdő pedig az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy ezt az érzést a fürdőszobába is becsempésszük.

A sütőtökös tusfürdők az ősz szupersztárjai
A sütőtökös tusfürdők az ősz szupersztárjai.
Forrás: 123rf
  • Sütőtök, vanília, karamell és fűszeres jegyek találkoznak az őszi kedvencekben.
  • Különleges illatok, amelyek a legegyszerűbb zuhanyzást is hangulatosabbá varázsolják. 
  • Mutatjuk, melyik öt tusfürdővel csempészheted a pumpkin spice életérzést a fürdőszobába.

Sütőtökös tusfürdők őszre: pumpkin spice varázslat

A pumpkin spice eredetileg az amerikai sütőtökös pite jellegzetes fűszerkeverékére utal, amelyben általában fahéj, gyömbér, szerecsendió, szegfűszeg és szegfűbors kap helyet. Az illatvilág az elmúlt években messze túlnőtt a kávézók kínálatán: már nem csak lattéban szürcsölgethetjük, hanem testápolók, parfümök, gyertyák, ajakápolók és természetesen tusfürdők formájában is élvezhetjük az isteni aromát. Az őszi szépségrutin egyik legjobb része éppen az, hogy nem kell nagy változtatásokban gondolkodnunk. Mutatunk is öt kényeztető tusfürdőt, amivel te is sütőtökmámorban fürdőzhetsz.

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I Heart Revolution Cinnamon Swirl Ajándékszett – 8290 Ft; Lush Cinnamon Spiced Latte tusfürdő – 12 890 Ft/ 585 g; The Body Shop Pumpkin Tusfürdő – 2990 Ft; Douglas Collection Seasonal Gourmand Collection Vanilla, Pumpkin & Caramel Testápoló – 2690 Ft; I love... Tus- és habfürdő, fűszeres pite – 999 Ft
Forrás: lovebrands.hu; lush.com; the-body-shop.hu; douglas.hu; dm.hu

A sütőtökös tusfürdő önmagában is elég ahhoz, hogy megidézze az évszak hangulatát, de ha igazán intenzív illatélményre vágyunk, érdemes ugyanabba az illatcsaládba tartozó testápolóval vagy testvajjal folytatni a rutint. A tusfürdő, testápoló és testpermet egymásra rétegezése hosszabban megőrizheti az illatot a bőrön. És ha már beköszöntött az ősz, egy forró zuhany, egy sütőtökös tusfürdő és egy puha köntös együtt már szinte garantálja a bekuckózós hangulatot.

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