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illat

5 parfüm, amit imádnak a francia nők – mindegyik 30 ezer forint alatt van

illat parfüm Franciaország
Horváth Angéla
2026.10.15.
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Ha parfümről van szó, a francia nőknek van miből válogatni! Ám akad néhány illat, amely újra és újra a kedvenceik közé kerül, és nem csak a klasszikus francia divatházak méregdrága illatai közül válogatnak.

A francia nők kedvenc parfümjei között megtalálhatók a könnyű, virágos illatok, és az édesebb, érzékibb vagy éppen púderes kompozíciók is. Öt olyan parfümöt mutatunk most be, amely jól hozza azt a könnyed, mégis elegáns stílust, amelyet sokan a francia nőkhöz kötnek – és a 30 ml-es kiszerelés mindegyik esetében 30 ezer forint alatt van.

A francia nők nem a legdrágább parfümöket keresik
A francia nők nem a legdrágább parfümöket keresik
Forrás: Life.hu/ AI

Ezeket a parfümöket imádják a francia nők

  • Chloé Le Nectar – a könnyed elegancia

A Chloé 2026-os újdonsága megőrzi a márkára jellemző nőies karaktert, de a Le Nectar melegebb és érzékibb lett elődeinél. A rózsa és a narancsvirág tonkababbal, ámbrával és pacsulival találkozik benne, ezért azoknak lehet jó választás, akik szeretik a klasszikus virágos parfümöket, de valami modernebbre vágynak.

Illatjegyek: bergamott, neroli, narancsvirág, rózsa, tonkabab, ámbra, pacsuli
Illattípus: virágos-ámbrás

  • Lancôme La Vie Est Belle – az édes klasszikus

A francia nők kedvencei között nem csak különleges niche parfümök szerepelnek. A Lancôme La Vie Est Belle régóta az egyik legismertebb női illat: édes, érzéki és könnyen felismerhető. Annak való, aki szereti, ha maga után hagyhatja az illatát. A kompozícióban az írisz, a pacsuli, a vanília és a tonkabab gourmand jegyekkel egészül ki.

Illatjegyek: írisz, pacsuli, vanília, tonkabab, gourmand akkord
Illattípus: gourmand-virágos

  • Guerlain Shalimar – történelem egy üvegben

A Shalimar nem a divatot követi, az illat a francia parfümkészítés egyik nagy klasszikusa. A bergamott, az írisz és a vanília gazdag, érzéki összhatást ad, amely generációk óta népszerű. A rózsa, a jázmin és a tonkabab mélyíti a kompozíciót, így inkább azoknak való, akik a karakteresebb parfümöket kedvelik.

Illatjegyek: bergamott, írisz, rózsa, jázmin, vanília, tonkabab
Illattípus: orientális-ámbra

  • Yves Saint Laurent Libre – nőies, de nem túl édes

A Libre egyik különlegessége, hogy játszik az ellentétekkel. A francia levendula a nőies narancsvirággal találkozik, az alapot pedig a meleg vanília teszi teljessé. Az eredmény virágos és aromás, nőies, de nem túlságosan édes. A parfüm csodás couture ihlette üvege ugyancsak a Libre egyik védjegye.

Illatjegyek: francia levendula, narancsvirág, vanília
Illattípus: virágos, aromás

  • Cacharel Noa – visszafogott, púderes illat

A Cacharel Noa azoknak készült, akik a finomabb, visszafogottabb parfümöket szeretik, azokat, amelyekben a fehér virágok és a bazsarózsa púderes jegyekkel, pézsmával, kávéval és fás aromákkal keverednek. A Noa illata a frissen ápolt bőrre és egy puha kasmírpulóverre emlékeztet.

Illatjegyek: bazsarózsa, frézia, szilva, fehér pézsma, gyöngyvirág, rózsa, jázmin, liliom, kávé, vanília, szantálfa, cédrusfa, tömjén
Illattípus: virágos, púderes-fás

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