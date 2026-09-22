Édes, krémes, ellenállhatatlan: ezek a vaníliás parfümök uralják az őszt

Az ősznek van egy sajátos illatvilága: ilyenkor valahogy jobban esnek a puha, meleg, ölelő parfümök, amelyek szinte olyan érzést keltenek, mintha egy kasmírpulóverbe burkolóznánk. A vaníliás aroma pedig tökéletesen illik ehhez a hangulathoz. Nem véletlen, hogy évről évre újabb és újabb ilyen illatok jelennek meg, miközben a klasszikusok is stabil helyet foglalnak el a parfümrajongók kedvencei között.

A vaníliás parfümök tökéletesen passzolnak az őszi hangulathoz.

Forrás: Shutterstock

Meleg és érzéki illatok, amelyek tökéletesen passzolnak az őszi hangulathoz.

Különleges parfümök, amelyekben a vanília egészen új arcát mutatja meg.

Nappalra és estére is találni közöttük olyan kedvenceket, amelyek könnyen a szezon befutói lehetnek.

Isteni vaníliás parfümök őszre

A vanília ráadásul korántsem egyenlő azzal, hogy egy illat túl édes vagy cukorkás. Egy jól komponált parfümben egészen más arcát is megmutathatja: lehet púderes, fás, borostyános, virágos, fűszeres, sőt akár kissé füstös is. Éppen ezért ezek között azok is megtalálhatják a kedvencüket, akik egyébként ódzkodnak a kifejezetten édes illatoktól. Az őszi időjárás különösen kedvez a karakteresebb parfümöknek. A hűvösebb levegőben ugyanis sok meleg és orientális illatjegy egészen másképp bontakozik ki, mint nyáron. Egy vaníliás parfüm ilyenkor kellemesen simulhat a bőrre, miközben hosszú órákon keresztül megmarad a ruhán és a haj körül is.

Az idei szezonban is érdemes körülnézni köztük, hiszen a klasszikus, elegáns daraboktól a modern gourmand illatokig rengeteg különböző karakter közül lehet választani. Mutatjuk a szezon legistenibb vaníliás illatait!

BURBERRY Goddess Amber Vanilla Intense – 38 490 Ft/30 ml; Giorgio Armani My Way Sunny Vanilla – 25 400 Ft/30 ml; Guerlain Aqua Allegoria Forte Bosca Vanilla – 53 990 Ft/75 ml; OTTO KERN Royal Addiction Champagne – 5815 Ft/60 ml; TOM FORD Private Blend Düfte Vanilla Sex – 98 930 Ft/30 ml

Forrás: Otto Kern, notino.hu; douglas.hu

Egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül jól kombinálható más illatjegyekkel. Pézsmával párosítva puha és tiszta hatású lehet, borostyánnal érzékibbé és mélyebbé válik, a fás jegyek eleganciát adnak neki, a karamell és a praliné pedig igazi gourmand karaktert kölcsönözhet az illatnak. Éppen ezért ősszel nem feltétlenül az a cél, hogy a lehető legédesebb parfümöt válasszuk. Sokkal izgalmasabb lehet olyan illatot keresni, amelyben a vanília csak az egyik főszereplő, és más jegyekkel együtt alkot különleges, rétegzett kompozíciót.