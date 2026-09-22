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illat

Édes, krémes, ellenállhatatlan: ezek a vaníliás parfümök uralják az őszt

Shutterstock - Pixel-Shot
illat vanília parfüm körkép
Váradi Melinda
2026.09.22.
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Ahogy lassan hűvösebbre fordul az idő, a könnyed, friss nyári illatokat egyre inkább felváltják a melegebb, érzékibb parfümök. Az ősz nagy kedvencei a vaníliás aromák, amelyek egyszerre lehetnek édesek, krémesek, elegánsak és különlegesek.

Az ősznek van egy sajátos illatvilága: ilyenkor valahogy jobban esnek a puha, meleg, ölelő parfümök, amelyek szinte olyan érzést keltenek, mintha egy kasmírpulóverbe burkolóznánk. A vaníliás aroma pedig tökéletesen illik ehhez a hangulathoz. Nem véletlen, hogy évről évre újabb és újabb ilyen illatok jelennek meg, miközben a klasszikusok is stabil helyet foglalnak el a parfümrajongók kedvencei között.

A vaníliás parfümök tökéletesen passzolnak az őszi hangulathoz.
A vaníliás parfümök tökéletesen passzolnak az őszi hangulathoz.
Forrás: Shutterstock
  • Meleg és érzéki illatok, amelyek tökéletesen passzolnak az őszi hangulathoz. 
  • Különleges parfümök, amelyekben a vanília egészen új arcát mutatja meg. 
  • Nappalra és estére is találni közöttük olyan kedvenceket, amelyek könnyen a szezon befutói lehetnek.

Isteni vaníliás parfümök őszre

A vanília ráadásul korántsem egyenlő azzal, hogy egy illat túl édes vagy cukorkás. Egy jól komponált parfümben egészen más arcát is megmutathatja: lehet púderes, fás, borostyános, virágos, fűszeres, sőt akár kissé füstös is. Éppen ezért ezek között azok is megtalálhatják a kedvencüket, akik egyébként ódzkodnak a kifejezetten édes illatoktól. Az őszi időjárás különösen kedvez a karakteresebb parfümöknek. A hűvösebb levegőben ugyanis sok meleg és orientális illatjegy egészen másképp bontakozik ki, mint nyáron. Egy vaníliás parfüm ilyenkor kellemesen simulhat a bőrre, miközben hosszú órákon keresztül megmarad a ruhán és a haj körül is. 

Az idei szezonban is érdemes körülnézni köztük, hiszen a klasszikus, elegáns daraboktól a modern gourmand illatokig rengeteg különböző karakter közül lehet választani. Mutatjuk a szezon legistenibb vaníliás illatait!

BURBERRY Goddess Amber Vanilla Intense – 38 490 Ft/30 ml; Giorgio Armani My Way Sunny Vanilla – 25 400 Ft/30 ml; Guerlain Aqua Allegoria Forte Bosca Vanilla – 53 990 Ft/75 ml; OTTO KERN Royal Addiction Champagne – 5815 Ft/60 ml; TOM FORD Private Blend Düfte Vanilla Sex – 98 930 Ft/30 ml
BURBERRY Goddess Amber Vanilla Intense – 38 490 Ft/30 ml; Giorgio Armani My Way Sunny Vanilla – 25 400 Ft/30 ml; Guerlain Aqua Allegoria Forte Bosca Vanilla – 53 990 Ft/75 ml; OTTO KERN Royal Addiction Champagne – 5815 Ft/60 ml; TOM FORD Private Blend Düfte Vanilla Sex – 98 930 Ft/30 ml
Forrás: Otto Kern, notino.hu; douglas.hu

Egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül jól kombinálható más illatjegyekkel. Pézsmával párosítva puha és tiszta hatású lehet, borostyánnal érzékibbé és mélyebbé válik, a fás jegyek eleganciát adnak neki, a karamell és a praliné pedig igazi gourmand karaktert kölcsönözhet az illatnak. Éppen ezért ősszel nem feltétlenül az a cél, hogy a lehető legédesebb parfümöt válasszuk. Sokkal izgalmasabb lehet olyan illatot keresni, amelyben a vanília csak az egyik főszereplő, és más jegyekkel együtt alkot különleges, rétegzett kompozíciót.

A gourmand parfümök azoknak készültek, akik szeretik, ha egy illat szinte ehetőnek hat. A vanília, a karamell, a csokoládé, a praliné vagy éppen a kávé olyan kombinációkat alkothatnak, amelyek egyenesen desszertre emlékeztetnek. Ezek az illatok különösen jól passzolnak az őszi-téli időszakhoz, amikor előkerülnek a vastag pulóverek, a csizmák és a bekuckózós esték.

A vanília tehát idén ősszel sem megy ki a divatból – sőt, talán még izgalmasabb formában tér vissza. Ha olyan parfümöt keresünk, amely egyszerre nőies, meleg, érzéki és emlékezetes, egy ilyennel nehéz mellélőni.

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