A Másnaposok sztárja titkolja a világ előtt a feleségét és a lányát - 10 érdekesség az 50 éves Ed Helmsről

Kiválóan játszik zongorán, gitáron, szitáron, bendzsón és harmonikán is, utóbbit Bear Grylls tévéműsorában is bemutatta. De egyébként is jellemző rá, hogy gyakran énekel vagy zenél a filmjeiben, a Másnaposokhoz maga szerezte és adta elő a Studala című nótát. Emellett egy saját együttesben is muzsikál, a The Lonesome Trio-val a blugrass műfajban utaznak.

A Másnaposokban nem csak a kamerák előtt kavargott a gyomra

A Másnaposok 2. forgatásán Thaiföldön sikerült valami olyan utcai kaját beszereznie, amitől aztán ételmérgezést kapott. A jelenetei nagy részében így kavargó gyomorral rendkívül hitelesen tudta alakítani a másnaposságot.