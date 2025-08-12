Kiderült, miben halt meg Kelly Clarkson volt férje - A férfi 48 éves volt

Ahogy hírül adtuk, augusztus 7-én meghalt Brandon Blackstock. Kelly Clarkson volt férje negyvennyolc éves volt. Azt tudni lehetett, hogy a férfi rákkal küzd, de most a halottkém is megerősítette a halál okát.

Kelly Clarkson volt férje bőrrákban hunyt el

Forrás: Getty Images North America

A halottkém megerősítette: Blackstock bőrrákban hunyt el

Silver Bow megye halottkémje, Dan Hollis az Entertainment Weekly kérdésére elmondta, hogy Brandon Blackstock bőrrákban szencedett és a halálának oka is ez volt. Brandon Blackstock halálhírét kevesebb, mint 24 órával azután jelentették be, hogy Kelly Clarkson lemondta Las Vegas-i fellépést, exe betegségére hivatkozva. Az Instagramon keresztül azt írta: „Bár igyekszem megőrizni a magánéletemet, de el kell mondanom, hogy a gyermekeim apja az elmúlt években beteg volt, és most teljes mértékben mellettük kell lennem.”

Hiában a csúnya válás, Kelly Clarkson támogatta beteg férjét

A 43 éves Kelly Clarkson és Brandon Blackstock házassága 7 év után 2022-ben ért véget. Két gyermekük született: a 11 éves River és a 9 éves Remington. Bár a válás idején komoly nézeteltérések feszültek köztük, mégis, a nehéz időszakban Clarkson vállalta, hogy gondoskodik Blackstockról. „Kimerítő és nagyon szomorú volt” – nyilatkozta egy ismerősük. „Kelly keményen dolgozott, miközben Brandonról is gondoskodott. A nehéz válásuk ellenére ő még mindig az a férfi, akit szeretett, és továbbra is a gyerekei apja.” Úgy tudni Blackstock 3 évig küzdött a betegséggel.