Fotódömpinggel gúnyolódik Victoria és David Beckhamen Brooklyn és Nicola

Soha egy eseményről nem posztoltak annyit, mint fogadalom-megújításukról. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz mintha szándékosan dörgölné a Beckham szülők orra alá: köszönik szépen, nem kérnek belőlük.

Brooklyn Beckham és felesége augusztus elején mondta ki újra a boldogító igent. A szertartás Nicola Peltz apjának birtokán volt, Beckhamék pedig nem szerepeltek a vendéglistán. Bennfentesek és követők úgy vélik, az Instagramjuk képekkel történő elárasztása kegyetlenség Victoriával és Daviddel szemben, de úgy tűnik a fiatal párt ez egy kicsit sem izgatja. 

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 07: Brooklyn Beckham and Nicola Peltz take on the Abu Dhabi sands on a Desert Safari, adding excitement to their romantic getaway, on December 7, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Dave Benett/Getty Images for Experience Abu Dhabi)
Brooklyn Bechham nem kifejezetten elegánsan fejezte ki, nem hiányoznak neki a szülei
Forrás: Dave Benett Collection

Brooklyn Beckham egy apró gesztust nem tesz szülei felé

A fogadalom-megújításra a pár körülbelül 150 embert hívott meg, de a Beckham családból senki sem volt a vendéglistán. Victoriának és Davidnek már ez is éppen elég fájdalmas, de ismerőseik szerint minden egyes szertartáson készült kép egy újabb tőrszúrás a szívükbe. Képből pedig van elég: ezeket ebben a cikkünkben szedtük össze

Egyszerű tapintatlanság vagy szándékos gúnyolódás? 

Nos, ezt nehéz eldönteni... A kommentelők egy része úgy véli, Brooklyn és Nicola amennyire csak lehet éreztetik Beckhamékkal, hogy nem számítanak, miközben a Peltz család tagjaival boldogan pózolnak. 

Egyes források szerint Brooklyn legutóbbi lépése kegyelemdöfés David Beckhamnek és feleségének, különösen azután, hogy David hatalmas gesztust tett a közösségi médiában fia, Brooklyn felé. Egy bennfentes szerint David és Victoria szíve összetört.

