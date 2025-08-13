Fotódömpinggel gúnyolódik Victoria és David Beckhamen Brooklyn és Nicola

Brooklyn Beckham és felesége augusztus elején mondta ki újra a boldogító igent. A szertartás Nicola Peltz apjának birtokán volt, Beckhamék pedig nem szerepeltek a vendéglistán. Bennfentesek és követők úgy vélik, az Instagramjuk képekkel történő elárasztása kegyetlenség Victoriával és Daviddel szemben, de úgy tűnik a fiatal párt ez egy kicsit sem izgatja.
A fogadalom-megújításra a pár körülbelül 150 embert hívott meg, de a Beckham családból senki sem volt a vendéglistán. Victoriának és Davidnek már ez is éppen elég fájdalmas, de ismerőseik szerint minden egyes szertartáson készült kép egy újabb tőrszúrás a szívükbe. Képből pedig van elég: ezeket ebben a cikkünkben szedtük össze.
Nos, ezt nehéz eldönteni... A kommentelők egy része úgy véli, Brooklyn és Nicola amennyire csak lehet éreztetik Beckhamékkal, hogy nem számítanak, miközben a Peltz család tagjaival boldogan pózolnak.
Egyes források szerint Brooklyn legutóbbi lépése kegyelemdöfés David Beckhamnek és feleségének, különösen azután, hogy David hatalmas gesztust tett a közösségi médiában fia, Brooklyn felé. Egy bennfentes szerint David és Victoria szíve összetört.
