Készen állsz a házasságra? Töltsd ki a kvízünket és tudd meg most!

A házasság fogalmát mindenki ismeri, az is, aki még sosem tapasztalta – aztán amikor benne van, kiderül, hogy leginkább egy túlélőshow-ra hasonlít, ahol tandemben kell megoldani a kihívásokat, úgy, hogy sokszor a másikat kell a hátunkon cipelni a célig. A boldogító igent csak egyszer kell kimondani, meg aztán naponta újra és újra akkor is, amikor már harmadszor nem viszi le a szemetet, pedig még csak kedd van.

Tényleg készen állsz a házasságra?

Forrás: Shutterstock

Jót tenne neked egy házasság? Tedd próbára magad most!

Lehet, hogy régóta együtt vagytok. Lehet, hogy már anyád is célozgat rá, hogy "nem kéne már lépni valamit?". Lehet, hogy irigykedsz az ismerőseid esküvői fotóira. De attól, hogy mindenkinek van, neked is kell? Ez a teszt nem azt méri, hogy szerelmes vagy-e a párodba, hanem hogy képes vagy-e jelen lenni a kapcsolatotokban.

Nem akarunk semmit elvenni a romantikából, csak visszahozni a valóságot: az „örökké” ugyanis nem egy fogadalom, hanem mindennapos karbantartással lesz valóban holtodiglan. Ez kell ahhoz, hogy valakinek ne csak a testét, hanem a lelkét és a hibáit is megtanuld szeretni.