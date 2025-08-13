Készen állsz a házasságra? Töltsd ki a kvízünket és tudd meg most!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 13., szerda

2025.08.13.
Lehet, hogy már hússzor elképzelted, milyen lenne a ruhád, vagy épp rettegsz a "végleges döntésektől". De biztos készen állsz a házasságra? Ez a teszt segít megmutatni, hol tartasz: szerelemre kész szív, vagy menekülő ara vagy?

A házasság fogalmát mindenki ismeri, az is, aki még sosem tapasztalta – aztán amikor benne van, kiderül, hogy leginkább egy túlélőshow-ra hasonlít, ahol tandemben kell megoldani a kihívásokat, úgy, hogy sokszor a másikat kell a hátunkon cipelni a célig. A boldogító igent csak egyszer kell kimondani, meg aztán naponta újra és újra akkor is, amikor már harmadszor nem viszi le a szemetet, pedig még csak kedd van. 

Tényleg készen állsz a házasságra?
Jót tenne neked egy házasság? Tedd próbára magad most!

Lehet, hogy régóta együtt vagytok. Lehet, hogy már anyád is célozgat rá, hogy "nem kéne már lépni valamit?". Lehet, hogy irigykedsz az ismerőseid esküvői fotóira. De attól, hogy mindenkinek van, neked is kell? Ez a teszt nem azt méri, hogy szerelmes vagy-e a párodba, hanem hogy képes vagy-e jelen lenni a kapcsolatotokban.

Nem akarunk semmit elvenni a romantikából, csak visszahozni a valóságot: az „örökké” ugyanis nem egy fogadalom, hanem mindennapos karbantartással lesz valóban holtodiglan. Ez kell ahhoz, hogy valakinek ne csak a testét, hanem a lelkét és a hibáit is megtanuld szeretni.

 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Miért akarsz megházasodni?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mit csinálsz, ha vitára kerül sor?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Hogy állsz az önállósághoz egy kapcsolatban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Ha meglátod az exét a boltban, mit csinálsz?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mi jut eszedbe a „kompromisszum” szóról?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Ha a párod rossz napot fog ki, te mit csinálsz?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mennyire fontos számodra a hűség?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Hogyan képzeled a közös jövőt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 A párod családja számodra…
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mi lenne, ha egyikőtök hosszabb időre elvesztené az állását?

