Sebestyén Balázs megható bejelentést tett nagyobbik fiáról - Beni arcát is megmutatta

Sebestyén Balázs nagyobbik fia 15 éves lett

Sebestyén Balázs két fiúgyermek büszke édesapja, bár ritkán mutatja meg őket a közösségi oldalain, ám most egy jeles nap alkalmából kivételt tett. A rádiós műsorvezető nagyobbik fia, Beni most ünnepelte a 15. születésnapját, amelyről megható posztban emlékezett meg az Instagramon. Balázs egy felvételt is megosztott a rajongóival, amelyen az ünnepelt elképesztő tehetséggel dobol - szúrta ki a Borsonline.