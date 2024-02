Kiderült az igazi ok: ezért nem találkozott Harry és Vilmos

Ahogy megírtuk, a Buckingham-palota hétfőn este közleményt adott ki, amelyben az áll, hogy Károly királynál rákot diagnosztizáltak. Az uralkodó maga közölte a lesújtó hírt fiaival, Harry herceg azonnal repülőre ült és Londonba utazott. Jólértesültek már akkor tudni vélték, hogy Harry és Vilmos nem találkoznak majd, most pedig ennek okait fedik fel a bennfentesek.

A The Sun a királyi családdal foglalkozó szerkesztője,Matt Wilkinson úgy véli, Harry - aki összesen 24 órát töltött az Egyesült Királyságban - szeretett volna találkozni testvérével, de a hírek szerint a fiatalabb herceg a palotában tanúsított viselkedése alapján egyáltalán nem bánta meg, hogy az meg az elmúlt években elhagyta a családot, Vilmos pedig nem tud és nem is akar úgy tenni, mint ha semmi nem történt volna. Különös tekintettel arra, hogy Harry a testvérét Oprah-nál, a Netflix önéletrajzi sorozatában és a Spare című önéletrajzi könyvében is ősellenségnek nevezte, ami Vilmos számára övön aluli ütés volt. Wilkinson szerint "egy találkozó Vilmossal nem jöhet létre Harry őszinte bűnbánata nélkül. Vilmos egyáltalán nem szeretne testvérével beszélni, amíg az nem kér bocsánatot azért, mert őt és Katalint évek óta rossz színben tünteti fel. Emellett úgy gondolja, Harry villámlátogatása pr-fogás volt, ugyanis testvére csak magára gondol és arra, hogy mi az, ami jó színben tünteti fel".