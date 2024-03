A megtépázott királyi család egységét bizonyítaná Károly: nagyon eltökélt

Arról egyelőre nincs hír, hogy Katalin mikor tér vissza a nyilvános feladatokhoz, bár valószínűleg csak hónapok múlva. A hírek szerint őfelsége hatalmas támasza a hercegnének ebben az időszakban,

a Buckingham-palota szóvivője elmondta, Károly "nagyon büszke Katalinra", és "a legszorosabb kapcsolatot tartotta szeretett menyével az elmúlt hetekben". Egy királyi forrás a Mirrornak a következőket nyilatkozta: "A király attól a pillanattól kezdve, hogy januárban kórházba került, és a jelenlegi rákos kezelése alatt is folyamatosan tartotta a kapcsolatot a walesi hercegnével." A király emellett azonban fontosnak tartja, hogy megmutassa, a monarchia még most is erős.