Jake Gyllenhaal és Zac Efron is kockás hassal érkezik - 5 film és sorozat, amit ne hagyj ki márciusban!

A 2004-es Bajos csajok mára már szinte klasszikusnak számít a tinifilmek között, amit az is jól mutat, hogy néhány évvel ezelőtt Broadway-musical is készült belőle. Ez a színpadi musical pedig olyannyira sikeres lett, hogy most mozifilmes formában is megkapjuk, így az új Bajos csajok egyszerre újragondolása, remake-je és folytatása is a réginek. A forgatókönyvét pedig ugyanúgy az inkább színész-komikusként ismert Tina Fey jegyzi, mint az első esetében, és persze szerepel is a filmben.

