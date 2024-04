70 éves lett Dennis Quaid, aki az anorexiával is megküzdött

Mindig mezítláb lép fel

Nem a színészi munkái során, hanem amikor zenél. A Dennis Quaid and the Sharks nevű zenekarával évtizedek óta koncertezik, és több filmjéhez is írt dalokat. A mezítláb fellépést pedig azért szereti, mert ilyenkor olyan lazán tud zenélni, mintha csak a nappalijában lenne.