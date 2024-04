70 éves lett Jackie Chan, aki csak egyszer verekedett életében

Egyvalamitől azért ő is fél

A sérülések elébe mindig bátran állt és áll, az utána következő orvosi kezelésnek viszont létezik olyan része, amitől retteg. Gyerekkora óta fóbiája van ugyanis az injekcióstű szúrásával kapcsolatban.

Négy évtizedes házasságban lépett félre

1982-ben vette feleségül a taiwani színésznő Feng-Jiao Lint, akivel azóta is házasságban élnek, és akitől az egyetlen fia született. Van viszont egy lánya is, aki házasságon kívüli kapcsolatból származik a hongkongi színésznő és korábbi Miss Asia szépségkirálynő Elaine Ng Yi-Leitől. Az 1999-ben kirobbant botrány sokat ártott Jackie Chan „örök jófiú” imidzsének, amit nem is győzött nyilvánosan megbánni.

70 felett sem lassít

A mozinézők legutóbb a Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káoszban találkozhattak vele, mint a főszereplők mentora, Szecska mester hangja. De nem tervez nyugdíjba vonulni akciósztárként sem: nyolc filmje is forgatásra vagy bemutatóra vár a közeljövőben, köztük olyan korábbi sikerek folytatásával, mint a Csúcsformában, a Rendőrsztori, vagy a Karate kölyök.