A filmsztár, akinek vicc lett a halálából – 10 érdekesség a 65 éves Sean Beanről

A Trónok harca első évadában övé volt az egyik főszerep, és azt nem is kaphatta meg más. A sorozat készítői, David Benioff és D. B. Weiss ugyanis két színészhez ragaszkodtak mindenképp már a sorozat tervezése során: Peter Dinklage-hez és Sean Beanhez.

Vicc lett a halálából

A Trónok harcában az ő karakteréé lett a tévétörténelem egyik legnevezetesebb halála, de A Gyűrűk Urában is emlékezeteseb hősi mártíromság jutott neki. A filmjeiben és sorozatiban feltűnően gyakran halt meg, ebből pedig egy idő után már mém és visszatérő poén is lett, amire maga is reagált tévés showműsorokban. 2019-ben pedig bejelentette, hogy nem vállal többé olyan szerepet, amiben meg kell halnia, mert az már túl kiszámítható volna.