Kicsoda James Middleton? Minden, amit tudni lehet Katalin hercegné testvéréről

„Volt, hogy eltűntem a világ elől. Bepakoltam a kutyáimat az autómba, és senkinek nem mondtam el, hogy hova megyek. Elhajtottam a Lake District Nemzeti Park egy vad és távoli részébe. Ott úsztam egy jeges tóban, magányos sétákat tettem a hófödte hegyekben, behúzódtam egy mindentől távoli házikóba, és próbáltam úrrá lenni a fejemben lévő a zűrzavaron" - írta egy bejegyzésében. Ezekben az időkben Jamesnek a nővérei is próbáltak segíteni, ahogyan most ő is Katalin egyik legfőbb támasza lett. A családjuk ugyanis a bajban mindig összezár. „A nővéreim eljöttek néhány terápiás ülésemre is. Mindig mellettem voltak a nehéz időkben, és próbáltak segíteni”.

A méhészkedés lett a hobbija

James ebben az időszakban kapott a nővéreitől méheket ajándékba, hogy a méhészkedéssel lekösse magát, és ez a kezdeményezésük sikeres volt. A méhészet a testvérük legfontosabb hobbija lett, sőt olykor Kate is besegít neki. „Számomra a méhészkedés olyan, mint egy meditáció. Egy lehetőség, hogy elmeneküljek a saját elmémből, és teljesen elmerüljek egy elfoglaltságban. Ez egy csodálatos eszköz a stressz, a szorongás és a depresszió kezelésére”- írta közösségi oldalán.

A Middleton-fiú számos platformon beszélt arról, hogy a természet közelsége és az állatai mennyire sokat jelentettek számára a gyógyulásban, nemrég pedig bejelentette, hogy hűséges kutyájáról, Elláról memoárt is ír, ami várhatóan idén ősszel jelenik majd meg. „15 évig elválaszthatatlanok voltunk, ezért úgy döntöttem, megosztom a közös utazásunkat ezen a könyvön keresztül".