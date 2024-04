Lékai Máté vallomása: így élnek feleségével, Kiss Ramónával

A Palikék Világa című podcast vendége volt Lékai Máté, ahol többek között arről is mesélt, hogyan ismerkedtek meg és miként élnek feleségével, Lékai-Kiss Ramónával. Elmondta, abban, hogy egy pár lettek, a nagypapája is szerepet játszott és beszélt közös életükről is.

Olaszosan élünk, de a legnagyobb boldogságban. Az egyik alapeleme a kapcsolatunknak a humor szerintem, a fiunkkal is rengeteget nevetünk, ő is nagyon humoros