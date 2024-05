Anna Nicole Smith lánya már 17 éves - Így néz ki most Dannielynn Birkhead

Az szexszimbolúm halála után sokáig találgattak, vajon ki a kislány igazi apja. Az anyakönyvi kivonatán Smith ügyvédje és ügynöke, Howard K. Stern szerepelt, de több más férfi is jelentkezett, miszerint ő a baba édesapja. Köztük volt Larry Birkhead fotós, Alexander Denk testőr, sőt még Gábor Zsazsa egykori férje, Frédéric von Anhalt is. Végül a DNS-vizsgálat kimutatta, hogy Larry Birkhead a gyermek biológiai apja, aki ezután magához is vette a kis Dannielynt.

Anna Nicole Smith gyógyszertúladagolásban halt meg 2006-ban.

Forrás: Getty Images

Anna Nicole Smith lánya csak úgy ragyogott a Kentucky Derbyn

Dannielynn Birkheadről nem sokat hallottunk az elmúlt években, édesapja az utóbbi hetekben kezdett posztolni róla a közösségi oldalán. Dannielyn már 17 éves, és csodás fiatal nő lett belőle, örökölte édesanyja vonásait. Apa és lánya — szokásukhoz híven — idén is részt vettek a Kentucky Derbyn, innen posztoltak.

Dannielyn sokak figyelmét magára vonta piros, fodros, földig érő ruhájában és virágos kapajában. Larry Birkhead is nagyon elegáns volt, szürke öltönyt, fehér inget és fekete cipőt viselt.