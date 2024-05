Bridgerton: kulisszatitkok a sorozat 6 sztárjáról és karaktereikről

Az újabb fordulatokat és romantikát ígérő harmadik évadot végül is negyediknek is mondhatjuk, hiszen a második és harmadik évad között kaptunk egy előzménysorozatot is Sarolta királyné fiatalkoráról. Izgalmak, családi drámák, új szereplők új lendület és a szerelem bonyolult hálója vár ránk. De nézzük, miket tudhatunk meg a szereplőkről és karakterükről.

Penelopé Featherington, azaz Nicola Coughlan

Nicola Coughlan Penelope Featherington karakterét alakítja, aki a sorozatban a titokzatos és okos "második lány" a Featherington családban. Érdekesség, hogy Nicola a sorozatot megelőzően a Derry Girls című ír komédiában tűnt fel, amelyben vicces és gyakran szarkasztikus karaktere miatt szerették meg. A rajongók elmondása szerint sokan nem ismerték fel benne a Bridgerton-beli Penelope-t.

Colin Bridgerton, azaz Luke Newton

Luke Newton Colin Bridgerton karakterét játssza, aki a Bridgerton testvérek közül a legifjabb és legcsábítóbb fiú. A kulisszák mögött Luke az egyik legvidámabb és legenergikusabb színész a stábban. Rengeteg poént és jókedvet hoz a forgatásokra, ami sokat segített a csapat összetartásában.

Kate Sharma, azaz Simone Ashley

Simone Ashley, aki Kate Sharmaként tündököl, eredetileg angliai születésű, de indiai felmenőkkel rendelkezik. Ő az első indiai származású színésznő a Bridgerton sorozatban. Kate karaktere erős akaratú és független nőként jelenik meg a sorozatban, aki nem riad vissza a társadalom elvárásaitól. A Bridgerton előtt néhány kisebb szerepe volt brit sorozatokban és filmekben, de a sikersorozat hatalmas áttörést jelentett neki a nemzetközi porondon.

A sorozat előkészületei során több száz fiatal színésznő közül őt választották ki Kate Sharmaként. Simone nagyon lelkes és elkötelezett színésznő, aki nagy gonddal készült fel a karaktere megformálására és rengeteg időt töltött a korabeli viselkedési és társadalmi normák megértésével.

Anthony Bridgerton, azaz Jonathay Bailey

Jonathan Bailey Anthony Bridgerton karakterét alakítja, aki a Bridgerton család idősebbik fia és a sorozat egyik főszereplője. Kulisszatitokként elmondható, hogy Bailey a sorozat előtt számos színpadi és televíziós produkcióban játszott, de Anthony szerepe új kihívást jelentett számára, mivel a karakter sokkal bonyolultabb és mélyebb volt, mint amiket korábban alakított.