George Lucas életét egy súlyos baleset változtatta meg – 80 éves lett a Star Wars atyja

Gyerekkorában George Lucast a barátai nem az ilyenkor szokásos módon a keresztneve alapján kezdték el becézni, hanem a családnevét használták fel. Így lett a beceneve Luke, és nem véletlenül viselte aztán a Star Wars főhőse a Luke Skywalker nevet.

George Lucas 80 éves lett

Forrás: Getty Images

Súlyos baleset változtatta meg George Lucas életét

A kaliforniai Modesto kisvárosában született és nőtt fel. A tanulás nem nagyon foglalkoztatta, az autók viszont annál inkább: saját bütykölésű kocsikkal versenyeztek a kortársaival a város utcáin. Hivatásos autóversenyző is szeretett volna lenni, de aztán a középiskola befejezése után olyan súlyos balesetet szenvedett, ami miatt életveszélyes állapotban került kórházba, így inkább átgondolta az életcéljait. Ezeket az élményeit később az American Graffiti című filmjében is feldolgozta.

A betegsége miatt megúszta Vietnámot

A vietnámi háború idején besorozták az amerikai hadseregbe, de az orvosi vizsgálaton kiderült, hogy cukorbetegsége van, ami miatt alkalmatlannak nyilvánították. A családjukban a diabéteszre való hajlam amúgy is jellemző, Lucas nagyapja is ebben a betegségben halt meg.

A diákfilmje jelentette a belépőt Hollywoodba

A University of Southern California hallgatójaként tanulta a filmezést, és itt készítette el vizsgafeladatként az Electronic Labyrinth THX 1138 4EB című kísérleti rövidfilmet. Ez pedig olyan jól sikerült, hogy több díjat és ösztöndíjat is elnyert vele, majd később elkészülhetett az egész estés moziváltozat is belőle THX 1138 címmel. A 1138 számsort később számos filmjébe belecsempészte.

A saját pénzéből készítette el a Star Wars-filmeket

Kevésbé köztudott, hogy hiába számítanak ma már Hollywood jelképeinek, de a Star Wars-filmek valójában sokáig független produkcióként, a nagy stúdiókon kívül készültek. Egyedül a legelső filmet, Az új reményt finanszírozta még a 20th Century Fox stúdió, de Lucas már ott is lemondott a rendezői-írói gázsijáról a bevétel egy jelentős százaléka és a komplett merchandise jogok fejében. A film minden idők addigi legtöbb bevételét termelte aztán a mozikban, teljesen újraértelmezte a filmes merchandis üzletágát, Lucasból pedig egycsapásra sokszoros dollármilliomos lett. A többi Star Wars-filmet a klasszikus és az előzménytrilógiában már teljesen maga finanszírozta, a személyes vagyonára felvett hitelekből, amiket mindenki boldogan megadott neki a biztos siker tudatában. Így övé lett az összes bevétel is, amiknek révén Amerika egyik leggazdagabb emberévé vált.