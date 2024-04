Amikor kihagy a memória – 7 emlékezetes film amnéziás főhősökről

A Bourne-rejtély (2002)

A filmtörténet talán leghíresebb amnéziás karaktere Jason Bourne, akire kémregények sora után komplett mozis franchise is épült a 21. században Matt Damon vezérletével. A titkos kormányzati program tökéletes katonájaként kiképzett főszereplőnek az első filmben még csak egyetlen egyszerű küldetése akad: rájönni arra, hogy ki is ő valójában, és mi is történt vele?