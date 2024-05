Amióta Harry herceg és Meghan Markle kiléptek a királyi családból azzal foglalkoznak, hogy kiteregessék a szennyest. Sokak számára nem szimpatikus ez a hozzáállás, hiszen hírnevüket - és így a bevételeiket is azzal tartják fent, hogy a saját családjukat pocskondiázzák. Most azonban fordulhat a kocka, ugyanis a hírek szerint egy új dokumentumfilm van készülőben, amely Harry és Meghan életének titkait is be szeretné mutatni. Úgy tudni a sussexi pár retteg, hogy olyan dolgok is napvilágra kerülnek, amit inkább titokban tartanának.