Bosszút állt a királyi család: Harry ezt nem teszi zsebre

Emlékeztetőül: amikor Károly betegségét bejelentették, Harry azonnal repülőre ült, majd mindössze 30 percet töltött az apjával, hogy aztán Amerikába visszaérve azonnal interjút adjon ABC Newsnak. Ennek fényében érthető, hogy inkább elhatárolódnak tőle a családtagok.

A királyi családból egyetlen ember – még az unokatestvére, Zara Tindall – sem jelent meg, hogy támogassa Harryt. A felesége sem jött el vele, ahogy egyetlen barátját sem látták feltűnni. A szakértők szerint Harry magányos létet, egzisztenciális poklot hozott létre magának. Mivel a palota szemlátomást hátat fordított neki, így Harrynek már nincs mit ígérnie, a népszerűsége és az értéke is csökkent.

Ez Meghan számításait is keresztül húzza, ugyanis nem lehet édességeket és tusfürdőket árulni a királyi háló nélkül. Na meg többé önmagukat sem tudják eladni, mint sanyargatott hercegi párt. Ez talán már el is kezdődött, ugyanis a szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy Meghant és Harryt nem hívták meg a MET-gálára. Még egy Lauren Sanchez és Cardi B is jobban megbecsült meghívott volt, mint Meghan…