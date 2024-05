Az örök My Fair Lady - szépségtanácsai

Audrey Hepburn élete végéig sugárzóan szép volt, most kiderült, mi volt a titka.

1.

A hidratálás a kulcs

„Nagyon fontosnak tartotta, hogy elegendő vizet igyon és rengeteg zöldséget evett” – árulta el róla a fia, Luca Dotti édesanyjáról szóló könyvében. Az Oscar-díjas színésznő egyik legfontosabb szépség szabály az volt, hogy mindig hidratált legyen: „Hiszem, hogy a jó egészség a jó bőr kulcsa; ha a bőröddel gond van, az azt jelzi, hogy valami nincs rendben” – nyilatkozta egy vele készült interjúban. De nemcsak azzal tett ezért, hogy sok folyadékot ivott, hanem különböző hidratálókrémeket is bevetett.

2.

Minőségi kozmetikumok

László Ernő neve biztosan sokak számára ismerős, hiszen Audrey Hepburn mellett Marylin Monroe és Grace Kelly is a magyar származású bőrgyógyászhoz jártak. Az őzikeszemű híresség szívesen követte a tanácsait, és használta a termékeit, amelyek ma már az egész világon népszerűek. Egyszer így vallott róla:

László Ernő neve biztosan sokak számára ismerős

Forrás: ernolaszlo.eu

„A szépségem 50 százalékát édesanyámnak köszönhetem, a másik 50 százalékot pedig László Ernőnek.”

3.

Tisztítás mesterfokon

„Amikor a színházban dolgoztam, láttam, hogy mit tesz a bőrrel, ha nem szabadítjuk meg megfelelően a sminktől. Épp ezért én nagyon ügyelek erre” – avatott be a színésznő a titkaiba. Elárulta, hogy főleg szappant és vizet használ a festék- és a mindennapi szennyeződések eltávolításához.

Az egyik nagy kedvence például Ernő László híres Holt-tengeri tengeri iszapos szappanja volt.

De később gyakran bevetett gyengéd arctisztítókat, ami után kihagyhatatlan lépés volt a hidratálás.

4.

Különleges praktikák

„Rengeteg hidratálókrémet és olajakat használok, mivel nagyon száraz a bőröm” – mesélte egy alkalommal. Emellett olykor joghurtot is kent az arcára, hagyta legalább fél órát-órát hagyni, majd lemosta. Ugyanis a joghurt tejsavat tartalmaz, ami finoman hámlasztja a bőrt, miközben hidratálja is azt. Emellett hetente kétszer gőzölte is az arcát, ami puhává és rugalmassá teszi a bőrt.

5.

Kötelező a fényvédő

Ugyan rengeteg időt töltött a friss levegőn, mindig ügyelt arra, hogy óvja az arcát a napfénytől. Például szinte mindig kalapot viselt, emellett kiemelten fontosnak tartotta, hogy fényvédőt használjon. Hiszen ő már akkor is tudta, hogy a káros UV-sugarak az első számú bőröregítők.