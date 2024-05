Harvey Keitel 85 éves lett - Súlyosan dadogó kisgyerekből lett Hollywood csillaga

Május 13-án nyolcvanöt éves lett Harvey Keitel amerikai színész, producer, akit a Taxisofőrből, a Ponyvaregényből vagy a Zongoraleckékből ismerhet a közönség. Születésnapja alkalmából összegyűjtötünk pár érdekességet róla.

Harvey Keitel 85. születésnapját ünnepli

Forrás: Getty Images

Harvey Keitel kelet-európai gyökerekkel rendelkezik

A régiónkból kivándorolt zsidó emigránsok gyerekeként született 1939. május 13-án New Yorkban. Az édesanyja Romániából, az édesapja Lengyelországból kelt útra Amerikába egy jobb élet reményében.

Súlyosan dadogott

Gyerekkorában komoly beszédhibával küzdött, saját szavai szerint „a dadogás világbajnoka” volt. Idővel magától elmúlt a problémája, de nem teljesen: ha nagyon fáradt, akkor a mai napig elő tud jönni nála enyhe formában a dadogás.

Képzett katona

17 évesen jelentkezett az Egyesült Államok híres tengerészgyalogságához, és három évet szolgált is hivatásos katonaként. Eközben bevetéseken is részt vett, például az 1958-as libanoni válság idején.

Sosem gondolnád, mivel kereste a pénz egy évtizeden át

Későn sikerült befutnia színészként, így sokáig mindenféle állásokat el kellett vállalnia mellette, hogy el tudja tartani magát. Dolgozott női cipőbolt eladójaként, és 10 éven át egy bíróságon is, gyorsíró jegyzőkönyvvezetőként.

Martin Scorsesének köszönheti a befutását

Színpadi színészként küszködött New Yorkban, kevés sikerrel, amikor elment egy ismeretlen, kezdő rendező filmjének szereplőválogatására. Az 1967-es Ki kopog az ajtómon? így nem csak a rendezőlegenda Martin Scorsese, de Harvey Keitel mozis bemutatkozását is elhozta, az 1973-as Aljas utcák pedig mindkettőjüket híressé is tette. Összesen hat filmet készített Scorsesével az eltelt évtizedek alatt, legutóbb a 2019-es Az írben dolgoztak együtt.

Kirúgták a filmtörténet egyik legnagyobb klasszikusából

Francis Ford Coppola eredetileg őt szerződtette az Apokalipszis most főszerepére, sőt a forgatást is elkezdte vele a Fülöp-szigeteken. Az első héten felvett anyagokat megnézve azonban a rendező úgy döntött, hogy ez nem fog működni, és lecserélte Keitelt Martin Sheenre.

Ő az elsőfilmes rendezők hollywoodi védőszentje

Híres arról, hogy előszeretettel vállal szerepet kezdő rendezők filmjeiben, ha látja bennük a tehetséget. A tehetséghez pedig igencsak jó szeme van, hiszen nem csak Scorsese, de Ridley Scott, Paul Schrader, James Toback és Quentin Tarantino első filmjét is támogatta a közreműködésével.

Nem szereti őt Oscar

Noha rengeteg ikonikus alakítás fűződik a nevéhez, mozinézők és színészek generációinak bálványa, sőt 7 olyan filmben is szerepelt, amit a legjobb film Oscarjára jelöltek, ő maga sosem kapta meg a díjat. Sőt, még jelölni is csak egyetlen alkalommal jelölték Oscarra, a karrierje egyik kevésbé emlékezetes szerepéért az 1991-es Bugsyban.

62 évesen nősült először

2001-ben ismerkedett meg egy filmfesztiválon Daphna Kastnerrel, akit három héttel később már feleségül is vett, és azóta is együtt vannak, egy közös gyerekkel. Korábban egyáltalán nem volt rá jellemző ez a házasodási kedv: hiába fűzte hosszú kapcsolat a színésznő Lorraine Braccóhoz és az iparművész Lisa Karmazinhoz, sőt születette gyereke is mindkét párjától, a nősülésre csak 60 felett kezdett el gondolni.

Épp most mutatták be az új sorozatát

Május 2-án debütált az igaz történetet feldolgozó, The Tatooist of Auschwitz című sorozat, amiben ő a főhőst alakító színészek közül az egyik a két idősíkon játszódó szériában. De 85 felett sem tervez lassítani: nem kevesebb, mint 10 filmre számíthatunk a következő években a szereplésével.