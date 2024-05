Így élnek most Michael Jackson árván maradt gyermekei 15 évvel apjuk halála után

Paris, a néhai világsztár egyetlen lánya azóta 25 éves lett, és zenei, modell- és színészi munkájával hívja fel magára a figyelmet. A korábban mindig fegyelmezettnek tűnő Paris apja halála óta mentális nehézségekkel küzdött és küzd a mai napig. 2019-ben gyógyulása érdekében kezelést kért, azóta nyíltan beszél a kihívásokról, amelyekkel meg kellett és még mindig meg kell küzdenie, beleértve a tizenévesen elkövetett öngyilkossági kísérleteit is. Apja zenei nyomdokaiba lépve Paris több zenekarban is énekel, és kislemezei mellett egy teljes albumot is kiadott. Zenei karrierje mellett Paris a modellkedésben és a színészetben is letette a névjegyét, a KVD Beauty arca lett, valamint televíziós műsorokban és filmekben is szerepelt.