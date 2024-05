Jennifer Lopez olyat tett, ami egyértelművé teszi: házassága Ben Affleckkel romokban hever

Ahogy a Life.hu is megírta, szakíthatott JLo és Ben Affleck. A színész állítólag már el is költözött a közös otthonukból. Jennifer Lopez viselkedése is ezt igazolja.

Hogy szándékosan szítja a pletykákat az énekesnő, vagy valóban igaznak érzi a párkapcsolati coach Instagram-posztját, amit lájkolt, nem tudni. Jennifer Lopez nyilvánvalóan szeret a középpontban lenni, élvezi, ha beszélnek róla, ami férjéről, Ben Affleckről nem mondható el, ő szíve szerint kerülné a nyilvánosságot. Ben Affleck és Jennifer Lopez házasságának vége a bennfentesek szerint

Forrás: Getty Images Csütörtökön az énekesnő egy olyan Instagram-bejegyzést lájkolt, amely azt részletezi, melyek azok a tulajdonságai a partnernek, amelyek egészségtelen kapcsolathoz vezethetnek. A bejegyzés írója kifejtette: „Nem építhetsz kapcsolatot valakivel, aki elszakadt önmagától. Nem várhatjuk el, hogy valaki lásson minket, amikor még saját magát sem látja. A kapcsolat kialakítása a könnyebb feladat, ám annak ápolása már egy másik történet. Végül is a szerelem nem csak egy érzés, hanem tett is. Ha a partner nem tudja, ki ő valójában és mit akar elérni az életben, akkor a kapcsolat soha nem lesz stabil és nem is tud fejlődni”. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lenna Marsak (@yourcourageouscomeback) által megosztott bejegyzés Jennifer Lopez néhány órával azután lájkolta a posztot, hogy a TMZ arról számolt be , hogy ő és Affleck külön élnek. Egy bennfentes szerint JLo és Affleck annak ellenére járnak párterápiára, hogy a színész a háta közepére sem kívánja az egészet és megalázónak érzi a procedúrát, emellett azt is állítja, hogy a házasságuk az első pillanattól veszekedésektől hangos.