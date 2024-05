Kim Kardashian lányát nepobabaként emlegetik: North West tehetségét vitatja a közönség

Kim Kardashian és Kanye West lánya, North West hétvégi debütálása az Oroszlánkirály 30. jubileumi koncertjén Los Angelesben óriási vihart kavart. A kritikusok „nepobabának” kiáltották ki, aki csak azért szerepelhetett a produkcióban, mert híres szülei elintézték neki. Ami csak azért probléma, mert a 10 éves kislány nem bizonyult istenadta tehetségnek, legalábbis többen gondolják úgy, hogy nem üti meg azt a szintet, ami egy ilyen szerephez szükséges. North a színpadra lépéskor még vastapsot kapott, ám az I Just Can't Wait To Be King, azaz A trón úgy csábít című dal előadása után azonnal megjelentek a kritikus hangok.

Kim Kardashian lánya szeretne hollywoodi sztár lenni

Forrás: Getty Images via AFP/2023 Getty Images

A projektet ismerő bennfentesek fedték fel az igazságot Kim Kardashian lányának szerepéről

Források szerint North Westnek nem kellett senkivel megküzdenie a szerepért, ami a múlt pénteken, a Hollywood Bowlon megrendezett esemény hátterében álló produkciós céggel és családja kapcsolatából fakadt, azaz a szüleinek köszönheti, hogy a neve felkerült a színlapra.

„Az Oroszlánkirályt és a Kardashianst ugyanaz a produkciós cég, a Fulwell 73 Productions gyártja" - mondta el egy bennfentes, hozzátéve, hogy nem véletlenül került be a darabba a tízéves kislány, kulcsfontosságú volt a megjelenése a The Kardashians következő évada miatt, amelyben szerették volna megmutatni North fellépést. „Mint minden, amit a Kardashiánok csinálnak, ez is jól dokumentált és előre megtervezett volt. Valahogy meg kell őrizniük a márka sikerét” — árulta el egy másik forrás.

Az biztos, hogy a közönség nagyon megosztott volt North színre lépése miatt, sokan vádolják a családot színtiszta nepotizmussal, a kislányt „nepobabaként” emlegetik, aki tehetség nélkül, csupán a családja hírnevét kihasználva jutott a szerephez, amivel egy ismeretlen, de jóval tehetségesebb énekes és táncos gyerektől veszi el a lehetőséget.

Akárhogy is, North West bár a fiatal Szimba szerepével mutatkozott be színészként, nem először szerepel színpadon, apájával többször zenélt már együtt. Szintén bennfentesek szerint a kislánynak feltett szándéka, hogy sztár legyen, bevegye Hollywoodot, és ebben a szülei minden lehetséges módon támogatják.

Hogy tehetséges-e Kim Kardashian lánya, azt mindenki döntse el maga.