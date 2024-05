Csomókban hullik Kim Kardashian haja: kopasz foltjait nehezen tudja elrejteni

Kim Kardashian hajszíne sokat változott az elmúlt időszakban. Az eredetileg barna hajú celeb sötét színét platinaszőkére változtatta, majd ikonikus hosszú haját rövidre, aztán vissza barnára, majd ismét platinaszőke és ezek közé becsúszott egy kis rózsaszín is. Ez a rengeteg változás bizony nem tett jót a hajának, aminek meg is lett az eredménye, információk szerint Kardashian haja csomókban hullik és kopaszfoltjai is vannak.

Kim Kardashian ragaszkodik platinaszőke hajához

Csomókban hullik Kim Kardashian haja

Az évekig tartó hajhosszabítások, a szörnyű festési munkák mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az egykor dúshajú celeb ma már ritka, sérült hajtincsekkel rendelkezzen. Emellett pedig krónikus hajhullása is van, bennfentesek szerint a sok stressz miatt ez egyre súlyosabb.

A 43 éves milliárdos igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy ne látszódjon milyen rossz állapotban van a haja, parókákat visel, de ezek csak takarják a problémát, megoldani nem oldanak meg semmit. Az már egy jó kiindulás lenne, ha felhagyna azzal, hogy mindenáron platinaszőkére festeti a haját, de állítólag erről hallani sem akar.

A csapatának nagyon kreatívnak kell lennie, hogy sikerüljön elfedni az összes kopasz foltot a fején

- mondta az informátor.

Nem mindenkinek nyerte el a tetszését

„Nagymama megpróbál vonzó maradni" - kötött bele nemrég egy kommentelő a 43 éves sztárba, akit valószínűleg nem hoznak zavarba a bántó megjegyzések - hozzászokott már a pályája során. Ráadásul olyanokból is akad bőven, akiknek tetszenek a megosztott képek: közel 900.000 lájkot kapott zsebelt be.