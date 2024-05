Igazi showman volt a kis Lajos herceg egy évvel ezelőtt Károly királlyá koronázásán - Fotógaléria

Tegnap, május 6-án volt egy éve, hogy Károlyt királlyá koronázták. A ceremóniára Katalin és Vilmos - bár korábban úgy lehetett tudni dada vigyáz rá otthon - az akkor ötéves Lajost is magukkal vitték. A kisfiú biztosan nem élvezte az ünnepség minden részletét, fotógalériánkban láthatod, milyen aranyosan ásítozott, amikor unta magát, és mennyire feldobta például a légiparádé. Amikor pedig szülei integettek a tömegnek a Buckingham-palota erkélyéről, Lajos integetés helyett a tömeggel tapsolt. A kisfiú fotói egy évvel ezelőtt is elbűvölték a világot, most fotógalériánkban elevenítjük fel a legaranyosabb pillanatait.