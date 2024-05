Meghan Markle-t meztelensége miatt kritizálta Nigéria First Ladyje: "Miért jött ide?"

Meghan Markle-t hevesen kritizálta Nigéria First Ladyje, méghozzá azért, amilyen ruhákat választott az afrikai országban tett legutóbbi látogatása során.

Meghan Markle Nigériában

Forrás: Kola SULAIMON

Meghan Markle ruhaválasztásai miatt került a középpontba

"Meghan Markle-nek sikerült nemzetközi incidenst teremtenie! Figyelmeztettük őt a ruhák miatt" - írta egy hozzászóló arra a kritikára, amit Meghan Markle a First Ladytől kapott. Sussex hercegnéje a hónap elején három napot töltött Nigériában, ahová férje, Harry herceg is elkísérte. Meghan többször is átöltözött az út során, és úgy tűnik, a First Lady, Oluremi Tinubu sértésnek vette a ruhaválasztásait. Arra próbálta rávenni a nigériai fiatal nőket, hogy ne kövessék a külföldi divatot.

"Nálunk nem lesz Met-gála. És mindenki, a meztelenség, csak úgy ott van mindenhol" - mondta a többi között Oluremi Tinubu. "Mondjátok meg nekik, hogy nem fogadjuk el a meztelenséget a kultúránkban. Ez nem szép. Egyáltalán nem szép" - folytatta, majd arra kérte a nigériai lányokat, hogy ne akarják a sztárokat utánozni.

"Ne akarják utánozni az amerikai filmsztárokat. Nem tudják, honnan jönnek. Miért jött ide Meghan Afrikát keresve?" - kérdezte.

Egyesek szavait egyértelmű beszólásként értelmezik, ám vannak, akik szerint nem Meghannak szól a kritika. "A nigériai lányokról beszél, akik úgy öltözködnek, mint a Kardashianok. Még azt is mondta, hogy nézd meg Meghant, aki idejött, arra utalva, hogy még ő is érdeklődik az ország iránt. Ezek dicsérő szavak voltak. Tudatta a lányokkal, hogy büszkék lehetnek az országukra. Ne forgassátok ki a szavait" - írták.