Modellkedésre tanít a TikTokon a bomba formában lévő Pataki Ági

Az egykori manöken 71 évesen is elképesztő formában van, amit elmondása szerint nagyrészt az egészséges életmódjának köszönhet. A díva vonalat azonban még mindig követi, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a friss TikTok-csatornája, ahol tanácsokkal látja el a fiatal lányokat!

A szépségről, a divatról, az öltözködési stílusokról, tehát mindenféle nőies témáról beszél Ági, aki minden modellt arra biztat, merje megmutatni a kifutón, ki is ő valójában. Elképesztően gyönyörű volt a 20-as, 30-as éveiben is, amiről még egy szuper összeállítást is láthatunk a TikTok-oldalán!

A díváskodás mellett beleláthatunk a 70-es évek egyik legkiemelkedőbb modelljének mindennapjaiba is, a következő videón például azt is megláthatjuk, hogyan is táncol 70 felett egy nő! Többezer like, elképesztő kommentek, Pataki Ági minimum 20 évet letagadhat!