Gyönyörű magyar modellek, akik meghódították a nemzetközi kifutókat

Axente Vanessa

Axente Vanessát a nővére győzte meg arról, hogy keressen meg egy modellügynökséget, mert komoly sikereket érhetne el a szakmában. Igaza is lett, Vanessza 14 éven már Szingapúrban és Japánban is kapott munkát. Az európai piacra két évvel később tört be, 2017-ben ő nyitotta meg a 2012-es Prada show-t Milánóban. Modellkedett többek között a Givenchynak, Christian Diornak, a Nina Riccinek, a Louis Vuittonnak, a Versacének és a Guccinak is. Karrierje során nyolc Vogue kiadás címlapján szerepelt. Vanessát a TV2 hamarosan induló műsorában, a Next Topmodel Hungaryben láthatjuk, ő lesz a zsűri egyik tagja.

Sirokai Diána

Sirokai Diána magyar plus-size modell nemzetközi szinten is elismerést szerzett azzal, hogy előtérbe helyezte a testpozitivitást és az önszeretet fontosságát. Angliában él, külföldön népszerűbb, mint hazánkban. Karrierje az elmúlt években vett igazán nagy lendületet a közösségi médiának köszönhetően. Fotóihoz pozitív üzeneteket is írt, az egyiket 2017-ben Kim Kardashian is lájkolta, ez pedig hatalmas sajtóvisszhangot kapott. Írt róla a Huffington Post és a Daily Mail is, befolyásos személyként emlegették, aki pozitív változást hozhat a divatiparba és a társadalom szépséghez való hozzáállásában. Diána számos nagy plus size márkával dolgozott már együtt, az Instagramon jelenleg 1,2 millió követője van.