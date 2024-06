Diana hercegné magyar hasonmása: "Még a gondolkodásunk is egyezik!"

„Más lenne a világ, ha még élne”

Miközben tovább vizsgáljuk, hogy milyen közös szálak fűzik őket össze, annak ellenére is, hogy más korba és más országba születtek, természetesen szóba jön az anyaság és a jótékonykodás is.

– Van egy 12 éves csodás kisfiam, szerintem az ember életében a legnagyobb öröm az anyaság, talán emiatt is szeretek gyerekeknek különösen segíteni – meséli. – A lehetőségeimhez mérten szoktam olyan rászoruló családokat támogatni, akik nem tudnak hozzájutni alap dolgokhoz. Például tavaly karácsonykor egy kórházba juttattunk el egy csomó játékot, plüssfigurát. Szerencsére nagyon jó fiam van, ő is szeret adni, segíteni. A kinőtt ruháit össze szokta pakolni és mondja, hogy adjuk oda rászoruló gyerekeknek. Azt gondolom, hogy nagyon hasonlóan látom a világot, mint a hercegné. Az egyik kedvenc filmem a hat évados Korona című sorozat, ami a királyi családról szól. Nem bírtam ki könnyek nélkül a végét, ami gyakorlatilag a haláláról szólt. Hét éves voltam, amikor ő meghalt. Emlékszem rá, de az ember ennyi idősen máshogy fogja ezt fel, mint most felnőtt fejjel. Egyrészt csodálatos, hogy mennyien szerették, másrészt szomorú látni azt a rengeteg fájdalmat, amikor őt siratták. Nem a szépsége miatt magasztalták, hanem azért, amilyen ember volt. Fantasztikus dolgokat vitt véghez. Azt gondolom, hogy teljesen más lenne ez a világ, ha ő még élne. Számomra ő egy igazi példa. A magam szintjén szeretném én is azt tenni, amit ő. Szeretném valahogy felnyitni az emberek szemét, hogy figyeljünk egymásra, fogjunk össze, hogy legalább egy picit tegyük szebbé a világot...