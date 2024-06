65 éves lett Dr. House: Hugh Laurie-nak nem csak a képernyőn kellett szembenéznie a depresszióval

A lemezeit is meghallgathatod

Gyerekkora óta imád zenélni, jól játszik gitáron, zongorán, dobokon, harmonikán és szaxofonon is. Sőt, az éneklés is jól megy neki, ezt pedig több hobbizenekarban is bizonyította, melyek közül a leghíresebb a tévés sztárokat tömörítő Band From TV banda. De szólóban is zenél, sőt lemezeket is kiadott a kedvenc műfajában, bluest énekelve.

Motoron érzi magát a legjobban

16 évesen kapta meg élete első motorbiciklijét, és azóta imád két keréken száguldani. Élvezi a bukósisak nyújtotta felismerhetetlenséget, és gyűjti is a régi motorkerékpárokat. A Dr. House főszerepének elnyerését is egy 1960-as Triumph Bonneville vásárlásával ünnepelte meg.

Megküzdött a depresszióval

A lelki problémák végigkísérték az életét: saját bevallása szerint az édesanyja nem igazán szerette, mert a szigorú vallásos világában kudarcként tekintett az ő bohém, lázadó természetére. Később a depresszióval kellett szembenéznie, ami 2006-ra súlyosbodott annyira nála, hogy már klinikai diagnózist is felállítottak róla. Azóta folyamatosan jár terápiára, és így kordában tudja tartani az ilyesfajta nehézségeket.