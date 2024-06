Jackie Kennedy szerződésben kötötte ki hányszor szexel a férjével - Pokol volt az egykori first lady magánélete

Jackie Kennedy tehetetlen volt, nem tudott segíteni a férjén, amikor azt 1963-ban, Dallasban fejbe lőtték. A karjaiban tartotta a sebesült elnököt, rózsaszín Chanel ruháját vér és és agyvelő borította. Az ezt követő években kínzó, lüktető nyaki fájdalmak gyötörték Jackie-t, sokszor annyira rosszul volt, hogy az ágyból is nehezen tudott felkelni. A kínt annak tulajdonította, hogy károsodtak az idegei, amikor Jack szétzúzott fejét az ölében tartotta - derül ki egy új könyvből.

Jackie Kennedy és John F. Kenndy megérkeznek Dallasba - Pár órával később történt a merénylet

Forrás: AFP

Jackie Kennedynél a merénylet után PTSD-t is diagnosztizáltak, de nem JFK szörnyű halála az egyetlen dolog, ami traumát okozott neki. A július 2-án megjelenő Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed („Ne azt kérdezd”: a Kennedyk és a nők, akiket tönkretettek) című könyvben Maureen Callahan írónő egy amerikai dinasztia és Jackie magánéleti poklába ásta bele magát, felfedve, hogy az egykori first lady lelki zűrzavarát nemcsak a gyilkosság, hanem JFK állandó hűtlenségei is táplálták.

„Hatalommal, csillogással és gazdagsággal volt átszőve az a világ, amiben Jackie élt, de mindent beárnyékolt a fájdalom és a tragédia" - mondja egy bennfentes.

Jackie Kennedy szerelmei és veszteségei

Az az évtized, amikor Jackie - aki 1994-ben, 64 évesen halt meg non-Hodgkin-limfómában - volt a first lady, nagyon távol állt a tündérmeséktől. Azt nagyon élvezte, hogy két csodálatos gyermek édesanyja lehet, imádta Caroline-t és az ifjabb Johnt (aki 1999-ben, 38 évesen repülőgép-szerencsétlenségben halt meg), a veszteségek mégis kísértették. Első lánya, Arabella halva született, fia, Patrick 39 órával a születése után vesztette életét, és többször is elvetélt. A könyvben Callahan azt írja, ezt a szexuális úton terjedő, de tünetmentes betegségek okozták — mint a chlamydia —, amiket John F. Kennedy adott át neki a szeretőitől.

Forrás: Roger-Viollet via AFP/© Roger-Viollet

A könyv szerint azonban nem az elnök volt az egyetlen, aki élvezte a házasságon kívüli kapcsolatokat. A törékeny, traumatizált Jackie éveken át viszonyt folytatott John bátyjával, Robert F. Kennedyvel. A kapcsolat akkor ért véget, amikor Bobby 1968-ban elindult az elnökválasztáson. Hónapokkal azután, hogy Robertet 1968-ban 42 évesen a kampánya kellős közepén meggyilkolták, Jackie feleségül ment a görög hajómágnáshoz, Arisztotelész Onassziszhoz. Ez a férfi sem volt hűséges Jackie-hez, az esküvő után pár héttel már félrelépett.