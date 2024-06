Jennifer Lopez apák napi posztjával valami nem stimmel: nem az, aminek látszik

Megindító apák napi posztot tett közzé Jennifer Lopez Ben Affleckről, ám a látszat néha csal, és a rajongók szerint, most mind bedőltünk JLónak. Lehet, hogy ez a bejegyzés inkább egy fricska.

Jennifer Lopez apák napi posztja gyanús a rajongóknak

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata már egy ideje válságban van, amit nem tudnak, vagy nem is akarnak elrejteni a nyilvánosság elől. A színész elköltözött közös otthonukból, amit már piacra is dobtak, Ben Affleck ráadásul meglehetősen sok időt tölt volt felesége társaságában... Sem az énekesnő, sem a színész nem ismerték el, hogy házasságuk a végét járja, pedig minden cselekedetükből nyilvánvaló, hogy nagy a baj. Most épp Jennifer Lopez apák napi bejegyzéséről derült ki, hogy valószínűleg nem az, aminek látszik...

"A mi hősünk. Boldog apák napját" - ezzel a felirattal osztott meg Instagram-sztorijában egy fotót Ben Affleckről Jennifer Lopez. A kép a 2001-es Pearl Harbor című filmből van, ez a tény pedig felkeltette a rajongók figyelmét. Ugyanis

ennek a filmnek a forgatásán találkozott először Ben Affleck Jennifer Garnerrel, vagyis a volt feleségével.

Affleck a klasszikus filmben Rafe McCawley kapitányt alakította, míg Garner egy kisebb szerepet kapott, egy Sandra nevű ápolónőt játszott. A rajongók szerint így az apák napi köszöntés nem egy megindító üzenet, inkább gúnyolódásnak gondolják. Erre csak ráerősít a tény, hogy Jennifer Lopeznek és Ben Afflecknek nincs közös gyereke.