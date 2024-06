JLo ezért hagyta el Ben Afflecket: kiderült, mi volt az utolsó csepp a pohárban

Ben mogorva és folyton rossz a kedve

"Láncdohányos, rengeteget káromkodik és szitkozódik. Nagyszerű rendező és színész, de nem sokat lehet vele nevetni" - tette hozzá, ám azt is kiemelte, Ben csodálatos apa. Jennifer jóismerőse arról is beszélt, az énekes-színésznő megdöbbent, hogy milyen negatív sajtót kapott. "Ha az emberek látnák, min megy keresztül, nem bánnának ilyen szigorúan vele" - szögezte le.

Bár Jennifer lemondta 2024-es This Is Me turnéját, úgy tudni 2025-ben megtartja. Padlóra került, hiszen nagyon fontos számára a család, de igyekszik kihozni életéből a legtöbbet. Sokat edz, és rengeteg időt tölt ikreivel, Maxszel és Emme-el.

Úgy tudni Jennifer most a közeli barátaira, Shawn Barton stylistra és Stevie Mackey énektanárra támaszkodik. Jólértesültek úgy tudják, Jennifer s Ben hamarosan - ahogyan az a hírességek körében megszokott - egy pénteki napon bejelentik a válásukat. "Meg akarták várni, amíg véget ér a gyerekeknek az iskola. Még most is ők a legfontosabbak számukra" - mondta el egy ismerősük.